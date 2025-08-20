قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اختياره الأفضل.. محمد صلاح: التتويج بالبطولات أهم من الجوائز الفردية
صنع في مصر| 4 وزراء يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات.. و"الوزير" يتعهد بزيادة الإنتاج
نبيه بري لـ حزب الله: لا فائدة من استخدام الشارع وتعاونوا مع الجيش
وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
الوزراء: مصر واحدة من الدول الأفريقية الرائدة كمركز رئيسي في مجال الكابلات البحرية
وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات
الفريق كامل الوزير يتفقد مصانع النصر بحلوان ويؤكد: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أولوية وطنية
مصر ولبنان.. شراكة استراتيجية متجددة ودعم مصري راسخ لأمن واستقرار بيروت
رئيس الوزراء يدعو الطلاب اليابانيين إلى الدراسة في مصر
وزير الدفاع يستعرض التحديات الدولية والإقليمية أمام مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
قافلة المساعدات الإنسانية الـ 19 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تحرك عاجل لمنح المعلمين "ذوي الإعاقة" غير التربويين بالمدارس شهادة الصلاحية
استعدادات مكثفة في السعودية لإطلاق حملة "نتعلم بصحة" بالتزامن مع عودة المدارس

قال جمال الوصيف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إن المملكة العربية السعودية، ممثلة في "الصحة القابضة"، إحدى الجهات المسؤولة عن إدارة القطاع الصحي في المملكة، أطلقت حملة توعوية تحت عنوان "نتعلم بصحة"، وذلك بالتزامن مع قرب عودة الطلاب إلى المدارس في 24 أغسطس الجاري.

وأضاف الوصيف، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك استعدادات مكثفة على مختلف المستويات في المملكة، خاصة في الجانب الصحي، حيث تستهدف الحملة تعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، موضحًا أن الحملة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة والصحة القابضة لتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية، خاصة في ظل التعديلات التي طرأت على نظام التعليم، الذي بات يعتمد على فصلين دراسيين بدلًا من ثلاثة.

وأشار إلى أن الحملة يتم تنفيذها من خلال تطبيق "صحتي"، الذي يتيح للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور متابعة حالتهم الصحية، إضافة إلى إمكانية زيارة المراكز الصحية المنتشرة في أحياء ومدن الرياض للحصول على خدمات صحية مباشرة، تشمل الكشف عن المؤشرات الحيوية مثل ضغط الدم ومستوى السكر، وكذلك التحقق من اللياقة البدنية للطلاب قبل بدء العام الدراسي.

وأكد الوصيف أن هذه المبادرة تندرج ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة، والارتقاء بالقطاع الصحي، وتوعية المجتمع، بما في ذلك الطلاب والمثقفين الصحيين والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، لضمان عام دراسي صحي وآمن.

كما لفت إلى أن أحد محاور الحملة يتناول أهمية إعادة تنظيم نمط حياة الطلاب، خاصة ما يتعلق بمواعيد النوم وتقنين استخدام الأجهزة الذكية، بعد فترة الإجازة الصيفية التي شهدت اضطرابًا في هذه العادات.

وأوضح أن الخطة تشمل توعية أولياء الأمور بطرق فعالة لضبط استخدام الهواتف الذكية تدريجيًا، وتعويد الأبناء على روتين نوم صحي يتناسب مع مواعيد الدراسة المبكرة.

محافظ أسيوط يشهد التشغيل التجريبي لمحطة تكسير المواد المحجرية

بعد توقفها 14 عاما.. محافظ أسيوط يشهد التشغيل التجريبي لمحطة تكسير المواد المحجرية.. للمساهمة في توفير الخامات الأساسية لأعمال البناء والرصف

تعديل ساعات العمل

جدل برلماني وشعبي حول مقترح تعديل ساعات العمل في مصر.. بين دعوات للإنتاجية المبكرة وتحذيرات من تحديات اجتماعية

الاكتئاب

مش عارف تركز في الحر .. اكتشف أعراض اكتئاب الصيف وطرق التغلب عليها

وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

