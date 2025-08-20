استعدادات مكثفة في السعودية لإطلاق حملة "نتعلم بصحة" بالتزامن مع عودة المدارس

قال جمال الوصيف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إن المملكة العربية السعودية، ممثلة في "الصحة القابضة"، إحدى الجهات المسؤولة عن إدارة القطاع الصحي في المملكة، أطلقت حملة توعوية تحت عنوان "نتعلم بصحة"، وذلك بالتزامن مع قرب عودة الطلاب إلى المدارس في 24 أغسطس الجاري.

وأضاف الوصيف، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك استعدادات مكثفة على مختلف المستويات في المملكة، خاصة في الجانب الصحي، حيث تستهدف الحملة تعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، موضحًا أن الحملة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة والصحة القابضة لتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية، خاصة في ظل التعديلات التي طرأت على نظام التعليم، الذي بات يعتمد على فصلين دراسيين بدلًا من ثلاثة.

وأشار إلى أن الحملة يتم تنفيذها من خلال تطبيق "صحتي"، الذي يتيح للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور متابعة حالتهم الصحية، إضافة إلى إمكانية زيارة المراكز الصحية المنتشرة في أحياء ومدن الرياض للحصول على خدمات صحية مباشرة، تشمل الكشف عن المؤشرات الحيوية مثل ضغط الدم ومستوى السكر، وكذلك التحقق من اللياقة البدنية للطلاب قبل بدء العام الدراسي.

وأكد الوصيف أن هذه المبادرة تندرج ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة، والارتقاء بالقطاع الصحي، وتوعية المجتمع، بما في ذلك الطلاب والمثقفين الصحيين والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، لضمان عام دراسي صحي وآمن.

كما لفت إلى أن أحد محاور الحملة يتناول أهمية إعادة تنظيم نمط حياة الطلاب، خاصة ما يتعلق بمواعيد النوم وتقنين استخدام الأجهزة الذكية، بعد فترة الإجازة الصيفية التي شهدت اضطرابًا في هذه العادات.

وأوضح أن الخطة تشمل توعية أولياء الأمور بطرق فعالة لضبط استخدام الهواتف الذكية تدريجيًا، وتعويد الأبناء على روتين نوم صحي يتناسب مع مواعيد الدراسة المبكرة.