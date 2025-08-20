التموين: سرعة تلبية مطالب المواطنين وأصحاب المنشأت التموينية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



جاء ذلك بحضور حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، أحمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون الوزير للرقابة على المواد البترولية، سمير البلكيمي نائب رئيس الادارة المركزية لشؤون الرقابة.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الدكتور الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب.