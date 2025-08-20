قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية
كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين
بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو
سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية
إعلام إسرائيلي: الجنود يواجهون خطر الموت من الحرارة داخل المصفحات في غزة
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة
ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية
ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي
مدرب الشارقة يتوقع مباراة صعبة أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي
سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط التهجير
النودلز قاتل.. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
الدنيا رحلة قصيرة.. جمال شعبان ينعي والد حارس الأهلي محمد الشناوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بروكس ستيفنز من أبرز الشخصيات في صناعة السيارات | تفاصيل

بروكس ستيفنز من أبرز الشخصيات في صناعة السيارات
بروكس ستيفنز من أبرز الشخصيات في صناعة السيارات
إبراهيم القادري

بروكس ستيفنز كان يعمل مصمم صناعي أمريكي الجنسية ومن الشخصيات البارزة، واشتهر بتصاميمه في مجالات متنوعة من ضمنها، السيارات والأجهزة المنزلية والأثاث والقطارات.

بروكس ستيفنز من أبرز الشخصيات في صناعة السيارات

وكان ستيفنز من أوائل المصممين الصناعيين الذين حصلوا على معرض استعادي في متحف خاص.

مساهمة بروكس ستيفنز في تصميم السيارات

صمم بروكس ستيفنز سيارات شهيرة من ضمنها، Willys-Overland Jeepster ، و Studebaker Gran Turismo Hawk، و Excalibur.

بروكس ستيفنز من أبرز الشخصيات في صناعة السيارات

وصمم ستيفنز  أيضا أول مجفف ملابس كهربائي بزجاجة، وأول مكواة بخار كهربائية، وأول ثلاجة داخلية زرقاء، وصمم مجموعة متنوعة من الأثاث المنزلي.

شملت تصميماته الدراجات النارية والقطارات والألعاب والتعبئة والتغليف، وصمم شعار شركة ميلر، وصمم عبوات 3M ، و Oscar Mayer Wienermobile.

شركة بروكس ستيفنز الخاصة

بروكس ستيفنز من أبرز الشخصيات في صناعة السيارات

أسس  بروكس ستيفنز شركة الخاصة Brooks Stevens Design Associates، وشارك في تأسيس جمعية المصممين الصناعيين الأمريكية، واشتهر أيضا بتركيزه على التصميم الذي يضيف قيمة ويحقق مردود اقتصادي، وكان رائد في مجال التصميم الصناعي ويعتبر من أهم مصممي القرن العشرين .

تاريخ سيارة Willys-Overland Jeepster

سيارة Willys-Overland Jeepster هي سيارة ركاب تم إنتاجها من قبل شركة ويليز أوفرلاند موتورز من عام 1948 إلى عام 1950 .

وتم تصميمها كسيارة مدنية تعتمد على هيكل سيارة ويليز ستيشن واجن، وتميزت بمحرك L134 جو ديفل رباعي الأسطوانات، وناقل حركة يدوي ثلاثي السرعات مع نظام دفع خلفي، بالإضافة إلى خيارات منها، نظام الدفع الرباعي .

بروكس ستيفنز من أبرز الشخصيات في صناعة السيارات

وصممت Willys-Overland Jeepster لتكون سيارة ركاب فاخرة مقارنة بسيارات الجيب العسكرية، مع التركيز على توفير تجربة قيادة مريحة، وتم إنتاج 20 ألف سيارة من طراز Jeepster خلال فترة إنتاجها القصيرة فقط، وتم إحياء اسم Jeepster في عام 1966 في طراز C-101 Jeepster Commando. 

بروكس ستيفنز الأجهزة المنزلية السيارات Willys Overland Jeepster Studebaker Gran Turismo Hawk Excalibur

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر

تراجع في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم

جانب من الافتتاح

افتتاح وتشغيل مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة العاشر من رمضان

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

وزير الإسكان يفتتح ملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط MIG" بمدينة العلمين الجديدة..الجمعة

بالصور

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد