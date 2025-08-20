بروكس ستيفنز من أبرز الشخصيات في صناعة السيارات | تفاصيل

بروكس ستيفنز كان يعمل مصمم صناعي أمريكي الجنسية ومن الشخصيات البارزة، واشتهر بتصاميمه في مجالات متنوعة من ضمنها، السيارات والأجهزة المنزلية والأثاث والقطارات.

بروكس ستيفنز من أبرز الشخصيات في صناعة السيارات

وكان ستيفنز من أوائل المصممين الصناعيين الذين حصلوا على معرض استعادي في متحف خاص.

مساهمة بروكس ستيفنز في تصميم السيارات

صمم بروكس ستيفنز سيارات شهيرة من ضمنها، Willys-Overland Jeepster ، و Studebaker Gran Turismo Hawk، و Excalibur.

وصمم ستيفنز أيضا أول مجفف ملابس كهربائي بزجاجة، وأول مكواة بخار كهربائية، وأول ثلاجة داخلية زرقاء، وصمم مجموعة متنوعة من الأثاث المنزلي.

شملت تصميماته الدراجات النارية والقطارات والألعاب والتعبئة والتغليف، وصمم شعار شركة ميلر، وصمم عبوات 3M ، و Oscar Mayer Wienermobile.

شركة بروكس ستيفنز الخاصة

أسس بروكس ستيفنز شركة الخاصة Brooks Stevens Design Associates، وشارك في تأسيس جمعية المصممين الصناعيين الأمريكية، واشتهر أيضا بتركيزه على التصميم الذي يضيف قيمة ويحقق مردود اقتصادي، وكان رائد في مجال التصميم الصناعي ويعتبر من أهم مصممي القرن العشرين .

تاريخ سيارة Willys-Overland Jeepster

سيارة Willys-Overland Jeepster هي سيارة ركاب تم إنتاجها من قبل شركة ويليز أوفرلاند موتورز من عام 1948 إلى عام 1950 .

وتم تصميمها كسيارة مدنية تعتمد على هيكل سيارة ويليز ستيشن واجن، وتميزت بمحرك L134 جو ديفل رباعي الأسطوانات، وناقل حركة يدوي ثلاثي السرعات مع نظام دفع خلفي، بالإضافة إلى خيارات منها، نظام الدفع الرباعي .

وصممت Willys-Overland Jeepster لتكون سيارة ركاب فاخرة مقارنة بسيارات الجيب العسكرية، مع التركيز على توفير تجربة قيادة مريحة، وتم إنتاج 20 ألف سيارة من طراز Jeepster خلال فترة إنتاجها القصيرة فقط، وتم إحياء اسم Jeepster في عام 1966 في طراز C-101 Jeepster Commando.