مسؤولون إسرائيليون: حماس كثفت من جرأتها في الهجمات.. ومحاولة أسر الجنود زادت
بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر
حالة الطقس غدا.. جو حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 35
انفجار خط أنابيب الغاز في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة
سنحتاج مصر والأردن لتنفيذ مهمة.. ماكرون يكشف تفاصيل اتصاله بالرئيس السيسي والملك عبد الله
مفيدة شيحة: الانفصال والعيش في نفس المسكن بدون طلاق إهانة وخراب نفسي
ماكرون: الهجوم الإسرائيلي المزمع على غزة سيفجر الأوضاع في الشرق الأوسط
800 ألف جنيه و5000 دولار.. تفاصيل المسروقات من شقة أحمد شيبة
أناني أنت.. كارمن سليمان تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها
حاتم باشات: المقترح المصري القطري بشأن غزة طوق النجاة.. وتعنت الاحتلال يؤكد عدم رغبته في السلام
مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بشمال نيجيريا
خان يونس تنهك جيش الاحتلال بحرب استنزاف ذكية.. تفاصيل
مايا مرسى: تصوير الجنازات يتطلب التوازن بين الحق فى المعرفة واحترام خصوصية أهل المتوفى

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تصوير الجنازات والعزاءات في الإعلام يعتبر من القضايا الحساسة التي تتطلب التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وضرورة احترام خصوصية الأفراد في لحظات الحزن.

وأضافت فى منشور لها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك " على الرغم من عدم وجود قانون ينظم هذا الأمر، إلا أن هناك ضوابط مهنية وأخلاقية متعارف عليها تسعى المؤسسات الإعلامية والنقابات إلى تطبيقها، خاصة في حالات تغطية جنازات الشخصيات العامة.

وعرضت الوزيرة مقترح قواعد تصوير الجنازات والعزاءات :

الحصول على الإذن: يجب الحصول على إذن مسبق من أسرة المتوفى أو الشخص المسؤول قبل تغطية المراسم. هذا الإجراء ضروري، خاصة في الأماكن الخاصة كقاعات العزاء أو المقابر.

احترام الخصوصية: ينبغي تجنب تصوير وجوه الأفراد وهم في حالة حزن شديد أو بكاء، والتركيز على اللقطات العامة والواسعة التي توثق الحدث دون التطفل على مشاعر الأشخاص.

يجب التصرف باحترام ووقار يتناسب مع هيبة الموقف، يتضمن ذلك عدم التزاحم، وتجنب إصدار أصوات عالية، والحرص على أن يكون المظهر العام لائقًا.

يُمنع تصوير المتوفى نفسه، سواء كان داخل النعش أو أثناء الدفن، حيث يعد ذلك انتهاكًا لحرمة الميت وإيذاءً لمشاعر أهله.

إذا أبدى أحد الأشخاص انزعاجه من التصوير أو طلب عدم تصويره، يجب على المصور أن يمتثل لطلبه فورًا دون جدال.

وأشارت مرسى إلى أن معظم الحالات، يُعتبر تصوير الأفراد في لحظات ضعفهم وحزنهم، ونشر هذه الصور دون موافقتهم، انتهاكًا صريحًا لخصوصيتهم. فعلى الرغم من أن الجنازات قد تُقام في أماكن عامة كالشوارع أو المساجد والكنائس أو المدافن ، إلا أن الحاضرين في هذه المناسبة ليسوا شخصيات عامة بالضرورة، وهم في حالة عاطفية حساسة تجعلهم أكثر عرضة للاختراق.

وأكدت أنه بشكل عام، تقع المسؤولية الأخلاقية على عاتق الفاعل ومن ينشر في التمييز بين ما هو ضروري للتوثيق وما هو مجرد تطفل مؤلم على مشاعر الآخرين، مع إعطاء الأولوية للقيم الإنسانية.

مايا مرسي تصوير الجنازات خصوصية أسرة المتوفى

فولكس فاجن تيرامونت
سيارات كهربائية
محمد صلاح
توتر
وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

