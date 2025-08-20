خداع الكاميرا ..خالد الغندور يعلق على اللقطة المثيرة للجدل لشيكا حارس فاركو

علق الإعلامي خالد الغندور علي اللقطة المثيرة للجدل للاعب شيكا حارس نادي فاركو من بطولة الدوري الممتاز .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اللقطة الجدلية بتاعة شيكا حارس فاركو اللي صد الكرة من خارج ال١٨ و من رميته اعتقد البعض انها بيده الكرة في صدره و ليس في يده و خداع الكاميرا واضح بتفكرني بكرة جت في ركبة لاعب و الفار حسبها بنالتي و دي برده بسبب خداع الكاميرا".



فيما علّق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق، بالنادي الأهلي على طرد اللاعب محمد هاني في لقاء فاركو بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وقد قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: “محمد هاني خارج جري وشفايفه مش بتتكلم أساسًا مش لاقي سبب ولا منطق لـ معروف إنه يجري وراه ويطرده، مفهمتش والله إيه اللي حصل حاجة غريبة جدًا للأمانة".