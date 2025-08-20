اجتماع لتطوير منظومة النقل البطيء بالأقصر استعدادًا للموسم السياحي الجديد

وجّه المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بضرورة انضباط منظومة عربات النقل البطيء، حفاظًا على نظافة المدينة ومظهرها الحضاري، وذلك من خلال تفعيل دور نقابة النقل البطيء وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية.. يأتي ذلك في إطار الاستعدادات للموسم السياحي القادم.

وفى هذا الإطار، عقد اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ممثلة في إدارات المرور والمرافق وشرطة السياحة والآثار ، وغرفة شركات السياحة، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر ، ووكيل وزارة السياحة، ومدير الشئون القانونية بالمحافظة ، وإدارة النقل البطيء بمجلس مدينة الأقصر، بالإضافة إلى نقابة النقل البطيء، ورؤساء أحياء جنوب ووسط وشمال المدينة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الالتزام بالتعريفة المقررة، والمحافظة على نظافة مواقف الحنطور، والتواجد داخل المواقف الرسمية المخصصة لذلك، بما يسهم في الحفاظ على المظهر السياحي والحضاري للمحافظة. كما تم خلال الأجتماع الاتفاق على وضع منظومة عمل متكاملة بين كافة الأطراف المعنية للوصول إلى خدمة متميزة تُقدَّم للسائحين والمواطنين على حد سواء، تُظهر الوجه الحضاري لمحافظة الأقصر.