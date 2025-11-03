تامر عبدالمنعم يعلن خطة الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية

أعلن الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية أنه قد اعتمد من الفنان هشام عطوة رئيس قطاع المسرح خطة الموسم الشتوي للفنون الشعبية والإستعراضية التي من المقرر العمل بها بدءا من الغد الثلاثاء ٤ نوفمبر على مسرح البالون والتي تقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو في إطار التأكيد علي الهوية المصرية الفنية وأحياء التراث المصري وتقديم الوجبات الفنية المعاصرة.

واجتمع الفنان تامر عبدالمنعم بمديري الفرق المشاركين في في الموسم الشتوي وهم مديرة فرقة رضا للفنون الشعبية الفنانة إيناس عبدالعزيز والفنان محمد فرماوي مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية والفنانة لبنى الشيخ مديرة فرقة الآلات الشعبية ومحمد عمر مدير مسرح البالون

وقرر الفنان تامر عبدالمنعم بأن يوم الخميس من كل أسبوع مخصص لفقرات استعراضية للفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة الآلات الشعبية.

بينما تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية فقراتها يوم الثلاثاء من كل أسبوع بينما يعرض مسرح البالون مسرحية الأطفال عيد سعيد جدا كل اثنين صباحا للنجمين رضا ادريس وحسن عبد الفتاح

وإخراج محمد مصطفي

وتختتم فاعليات الأسبوع بالعرض المسرحي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع.

مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية بطولة الفنان تامر عبدالمنعم إعداد الموسيقى والالحان محمد مصطفى إضاءة عز حلمي ماكياج إسلام عباس رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

وقد صرح عبدالمنعم بأنه في غاية السعادة أن يشهد مسرح البالون برنامجا ثابتا مؤكدا أنه جاري تسكين باقي ايام الاسبوع لتكتمل حالة التنوع والتي تستهدف الجمهور المصري والسائحين العرب من جهة ومن جهة أخري السائحين الأجانب الباحثين عن الهوية الثقافية والتراث المصري.