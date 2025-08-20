قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل دفع الزكاة واجب لشخص عليه قرض من البنك؟.. الإفتاء: يجب توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
ميدلسبره يضم مالاندا لاعب شارلوت

أديلسون مالاندا
أديلسون مالاندا
أعلن نادي شارلوت لكرة القدم يوم الأربعاء عن انتقال المدافع أديلسون مالاندا إلى نادي ميدلسبره، من الدرجة الثانية الإنجليزية.

سيبقى قلب الدفاع الفرنسي، البالغ من العمر 23 عامًا، معارًا إلى شارلوت حتى نهاية موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم قبل أن يغادر مقابل 8 ملايين دولار بالإضافة إلى مكافآت.

وصرح زوران كرنيتا، المدير العام للنادي: "لقد كان أديلسون محترفًا حقيقيًا منذ انضمامه إلى شارلوت، وخلال هذه الفترة التي عملنا فيها معًا للتوصل إلى صفقة تناسب النادي واللاعب".

وأضاف: "تلقينا عروضًا قوية من العديد من الأندية الكبرى لضم أديلسون، ولكن في النهاية، سمح لنا هذا الخيار بالاحتفاظ به حتى نهاية الموسم في سعينا نحو المراكز الأربعة الأولى. يُظهر مساره المهني أن شارلوت هو المكان الأمثل للاعبين الشباب للتطور ليصبحوا لاعبين مطلوبين من قبل أندية حول العالم".

سجل مالاندا هدفين وصنع مثلهما في 107 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى شارلوت من فريق روديز إيه إف في دوري الدرجة الثانية الفرنسي في أغسطس 2022.

