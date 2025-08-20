ميدلسبره يضم مالاندا لاعب شارلوت

أعلن نادي شارلوت لكرة القدم يوم الأربعاء عن انتقال المدافع أديلسون مالاندا إلى نادي ميدلسبره، من الدرجة الثانية الإنجليزية.

سيبقى قلب الدفاع الفرنسي، البالغ من العمر 23 عامًا، معارًا إلى شارلوت حتى نهاية موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم قبل أن يغادر مقابل 8 ملايين دولار بالإضافة إلى مكافآت.

وصرح زوران كرنيتا، المدير العام للنادي: "لقد كان أديلسون محترفًا حقيقيًا منذ انضمامه إلى شارلوت، وخلال هذه الفترة التي عملنا فيها معًا للتوصل إلى صفقة تناسب النادي واللاعب".

وأضاف: "تلقينا عروضًا قوية من العديد من الأندية الكبرى لضم أديلسون، ولكن في النهاية، سمح لنا هذا الخيار بالاحتفاظ به حتى نهاية الموسم في سعينا نحو المراكز الأربعة الأولى. يُظهر مساره المهني أن شارلوت هو المكان الأمثل للاعبين الشباب للتطور ليصبحوا لاعبين مطلوبين من قبل أندية حول العالم".

سجل مالاندا هدفين وصنع مثلهما في 107 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى شارلوت من فريق روديز إيه إف في دوري الدرجة الثانية الفرنسي في أغسطس 2022.