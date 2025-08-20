قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مثولها للتحقيق.. وصول بدرية طلبة إلى مقر نقابة المهن التمثيلية
إعلام إسرائيلي: حدث خان يونس يكشف فشلا استخباراتيا خطيرا قبيل دخول غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على جنوب لبنان
الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة
الداخلية تكشف ملابسات واقعة إضرام النيران في سيارتين بدمياط
كيف نجح رجال المباحث بالإسكندرية في استعادة مسروقات شقة أحمد شيبة؟
الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب هيئة قناة السويس
وائل عقل: مشروع مدينة زويل قومي غير هادف للربح
وحشتوني..عزيز مرقة يروج لحفلته في مصر بـ ساقية الصاوي
مؤسسة بحثية متكاملة لإنتاج المعرفة.. وائل عقل يكشف سر تميز بيئة العمل في مدينة زويل |فيديو
غير صحيح.. هشام ماجد يكشف حقيقة تقديم جزء ثالث من مسلسل أشغال شقة
فريق بحثي وإقامة دائمة.. مباحث الدخيلة تسدل الستار على واقعة سرقة شقة أحمد شيبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الدولار يترنح.. خبراء يتوقعون هبوطه إلى 40 جنيهاً بدعم الاستثمارات والسياحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

يشهد السوق المصري حالة من الترقب الحذر مع تزايد الحديث عن احتمالية تراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى مستوى 40 جنيهاً خلال الفترة المقبلة. توقعات الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، أعادت الأمل في تحسن الوضع النقدي، مؤكداً أن هذا التراجع المحتمل سيشكل دفعة إيجابية للعملة المصرية ويمنح الأسواق قدراً أكبر من الاستقرار.

ما الذي يدفع الدولار نحو الهبوط؟

بحسب مقبل، فإن هناك عدة محركات أساسية قد تدفع سعر الدولار للتراجع، في مقدمتها:

زيادة المعروض من النقد الأجنبي: مع تحسن موارد مصر من السياحة وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى العوائد المتنامية لقناة السويس، أصبح السوق قادراً على استيعاب احتياجاته من الدولار بشكل أفضل.

الاستثمارات الأجنبية: دخول رؤوس أموال جديدة، سواء استثمارات مباشرة في الصناعة والطاقة أو غير مباشرة عبر البورصة، يوفر دعماً قوياً للجنيه.

القروض والاتفاقيات الدولية: التزامات مصر مع المؤسسات المالية العالمية وصناديق الاستثمار تساهم في ضخ عملة صعبة وزيادة الاحتياطي النقدي.

السياسات النقدية للبنك المركزي: قرارات رفع الفائدة والتحكم في السيولة أسهمت في كبح التضخم ومنحت الجنيه فرصة لاستعادة جزء من قوته.

عوامل مؤثرة لا يمكن تجاهلها

يشير الخبير الاقتصادي إلى أن حركة سعر الدولار لا ترتبط فقط بالداخل، بل تتأثر أيضاً بمجموعة من العوامل الخارجية والمحلية، أهمها:

العرض والطلب: كلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه في السوق الموازية، انخفض سعره.

الاقتصاد العالمي: أداء الدولار في الأسواق الدولية وأسعار الفائدة الأمريكية تنعكس مباشرة على السوق المصري.

الثقة في السوق المحلي: استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية يعد عاملاً حاسماً في جذب المستثمرين والحد من المضاربة على العملة.

هل يصل الدولار فعلاً إلى 40 جنيهاً؟

رغم أن التوقع يبدو جريئاً، إلا أن مقبل يؤكد أن الوصول إلى هذا المستوى ليس مستحيلاً، بل يظل رهناً بتحقق مجموعة من الشروط، أبرزها: استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، نجاح الحكومة في تعزيز الصادرات وتقليص الواردات، والسيطرة الكاملة على السوق الموازية التي ترفع الأسعار بشكل مصطنع.

 

إذا واصلت الحكومة إصلاحاتها الاقتصادية ونجحت في تعزيز موارد النقد الأجنبي، فإن تراجع الدولار إلى حدود 40 جنيهاً قد يصبح واقعاً ملموساً. هذا السيناريو سيعني تقليص الضغوط التضخمية، وتحسين القوة الشرائية للمواطن، وتوفير مناخ أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات. وبين الترقب والتفاؤل، يظل السؤال مفتوحاً.. هل يتحقق الحلم قريباً ويستعيد الجنيه بريقه أمام الدولار؟

طنطا الأسواق الحقوق الدولار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

مران الاهلي

قبل مواجهتي المحلة وبيراميدز.. الإصابات تثير الرعب في الأهلي

بتروجت

بدر موسى يمنح بتروجت التقدم على وادي دجلة في الشوط الأول

شعار الزمالك

حافلات لنقل جماهير الزمالك إلى الإسماعيلية لمباراة مودرن سبورت

بالصور

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد