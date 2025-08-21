قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء
شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف
دياب اللوح: التحرك المصري وراء تحول الموقف الدولي والاعتراف بفلسطين
شريف خير الله يكشف تفاصيل نجاته من الغرق بالساحل الشمالي
10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف
هل يجوز أداء صلاة القيام والوتر قبل منتصف الليل؟.. الإفتاء توضح
أخبار البلد

وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندانى

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن المتحف المصري الكبير صرح عالمي فريد ، وأن العالم أجمع ينتظر افتتاحه.

وأضاف وزير السياحة ـ في كلمته مساء اليوم الثلاثاء ، خلال افتتاح معرض الآثار الغارقة بمتحف الإسكندرية القومي - أن مصر تذخر بثروات أثرية فريدة.

وأشاد بمكانة مدينة الإسكندرية وما تمتلكه من ثروات تراثية وأثرية فريدة ، منوها إلي أن عروس البحر المتوسط تذخر بالمباني التراثية الهامة التي تؤكد أنها مركز عالمي للتراث والثقافة والحضارة ، ونوه بالتعاون مع الجانب الصيني في مجال التراث والآثار.

صرح عالمي فريد يذخر بالقطع الأثرية النادرة

وأكد أن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يعد صرحا عالميا فريدا يذخر بالقطع الأثرية النادرة ، وكذلك المتحف القومي بالإسكندرية الذي يحتضن العديد من القطع الأثرية الهامة وسيناريو فريد للعرض المتحفي.

وقال محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد : " إننا اليوم نشهد اهتماما غير مسبوق بملف التراث والآثار المصرية ، في ظل الرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل من الهوية المصرية وكنوزها الفريدة جزء أصيلا من مشروعات الوطن في بناء الجمهورية الجديدة" ، مضيفا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون شاهدا عظيما على هذا الاهتمام.

وافتتح وزير السياحة والآثار ومحافظ الإسكندرية مساء اليوم معرض الآثار ، وتفقدا قاعات المتحف القومي وما يضمه من قطع أثرية نادرة وبانوراما عرض متحفي فريد ، وشهد الافتتاح قنصل عام الصين بالإسكندرية "يانج يي" ومدير البيت الروسي بالإسكندرية" ارسيني ماتيوسشينكو " وقنصل ايطاليا "ماريو دي باسكوالي" ، وعدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة والأثريين بالإسكندرية.

وجاء المعرض تحت عنوان " أسرار المدينة الخالدة" ، وضم عددا من القطع الهامة التي تعكس مدى الثراء الذي تتميز به الثقافة المصرية.

وزير السياحة الآثار الغارقة الإسكندرية

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
ارتفاع ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 6 وفيات و6 مصابين

جانب من الحادث
تدمر الدماغ| ديدان تتسلل للمخ وتسبب أمراض خطيرة.. موجودة في 6 أكلات

ديدان
