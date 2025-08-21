وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن المتحف المصري الكبير صرح عالمي فريد ، وأن العالم أجمع ينتظر افتتاحه.

وأضاف وزير السياحة ـ في كلمته مساء اليوم الثلاثاء ، خلال افتتاح معرض الآثار الغارقة بمتحف الإسكندرية القومي - أن مصر تذخر بثروات أثرية فريدة.

وأشاد بمكانة مدينة الإسكندرية وما تمتلكه من ثروات تراثية وأثرية فريدة ، منوها إلي أن عروس البحر المتوسط تذخر بالمباني التراثية الهامة التي تؤكد أنها مركز عالمي للتراث والثقافة والحضارة ، ونوه بالتعاون مع الجانب الصيني في مجال التراث والآثار.

صرح عالمي فريد يذخر بالقطع الأثرية النادرة

وأكد أن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يعد صرحا عالميا فريدا يذخر بالقطع الأثرية النادرة ، وكذلك المتحف القومي بالإسكندرية الذي يحتضن العديد من القطع الأثرية الهامة وسيناريو فريد للعرض المتحفي.

وقال محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد : " إننا اليوم نشهد اهتماما غير مسبوق بملف التراث والآثار المصرية ، في ظل الرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل من الهوية المصرية وكنوزها الفريدة جزء أصيلا من مشروعات الوطن في بناء الجمهورية الجديدة" ، مضيفا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون شاهدا عظيما على هذا الاهتمام.

وافتتح وزير السياحة والآثار ومحافظ الإسكندرية مساء اليوم معرض الآثار ، وتفقدا قاعات المتحف القومي وما يضمه من قطع أثرية نادرة وبانوراما عرض متحفي فريد ، وشهد الافتتاح قنصل عام الصين بالإسكندرية "يانج يي" ومدير البيت الروسي بالإسكندرية" ارسيني ماتيوسشينكو " وقنصل ايطاليا "ماريو دي باسكوالي" ، وعدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة والأثريين بالإسكندرية.

وجاء المعرض تحت عنوان " أسرار المدينة الخالدة" ، وضم عددا من القطع الهامة التي تعكس مدى الثراء الذي تتميز به الثقافة المصرية.