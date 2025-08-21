بيصورهم.. حبس عامل كافيه وضع هاتف بحمام السيدات

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس عامل على خلفية اتهامه بوضع هاتف داخل دورة مياه السيدات بكافيه في عين شمس ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتضررها من عامل بأحد الكافيهات الكائنة بدائرة القسم، لوضعه هاتفه المحمول داخل دورة مياه السيدات بالكافيه محل عمله بقصد تصويرهن.



وعقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه وبحوزته هاتفه المحمول وبفحصه تبين احتوائه على دلائل ارتكابه للواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.