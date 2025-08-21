قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو
رئيس الوزراء يعرب عن تطلعه لإنشاء منطقة صناعية يابانية باقتصادية قناة السويس
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام إجازات لهؤلاء الأشخاص
رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. الأرصاد توضح
وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية
موسكو ترحب بالسياح العرب.. وخريطة المترو باللغة العربية
بعد 60 عامًا من السيطرة.. سبب الزيارة النادرة للرئيس الصيني لإقليم التبت
«الأعلي للآثار» يكشف سر اكتشاف قطع أثرية بميناء أبوقير البحري
أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن| فيديو
الولايات المتحدة ترسل ثلاث مدمرات قرب سواحل فنزويلا
كيران كوازي.. أصغر عبقري في تاريخ "سبيس إكس" يقدم استقالته من شركة إيلون ماسك
اقتصاد

المجلس التصديري للملابس يعلن المشاركة في معرض دولي بلاس فيجاس بأمريكا

الشركات المصرية العاملة
الشركات المصرية العاملة
ولاء عبد الكريم

يشارك عدد من الشركات المصرية العاملة في قطاع الملابس الجاهزة في فعاليات معرض Sourcing at Magic، والمقام خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الجاري بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، وذلك تحت مظلة المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المشاركة المصرية في هذا الحدث العالمي تأتي في إطار استراتيجية المجلس لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن المعارض الدولية تمثل نافذة رئيسية للتواصل المباشر مع كبار المستوردين وسلاسل التجزئة العالمية.

وأضاف مرزوق، أن المجلس يعمل على تعزيز التواجد المصري في الأسواق الأمريكية باعتبارها من أهم الوجهات التصديرية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في هذا السوق.

وأوضح أن مثل هذه الفعاليات تمنح الشركات المصرية فرصة استعراض قدراتها الإنتاجية وجودة منتجاتها، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الملابس والمنسوجات.

وأشار رئيس المجلس إلى أن التوسع في المشاركة بالمعارض الدولية يعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق رؤية المجلس برفع قيمة صادرات الملابس الجاهزة خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن المجلس يضع خطة متكاملة لتشجيع الشركات على زيادة قدراتها الإنتاجية وتحسين مستويات الجودة والتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية.


وحققت الصادرات إلي الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر سوق للقطاع طفرة بنسبة 16% لتسجل 622 مليون دولار خلال النصف الأول  من 2025 مقابل 536 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.


وتوقع المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس، إن الأداء الحالي للصادرات في القطاع سيدفع الصادرات إلي مستويات 3.7 مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ، متوقعاً استمرار الارتفاع بشكل سنوي بما يتراوح بين 30 إلي 25%

وأضاف "مرزوق" أن تحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير كانا من أبرز العوامل المحفزة لهذا النمو، إلى جانب جهود المجلس في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين.

وأكد رئيس المجلس، أن النتائج الإيجابية المتحققة تأتي ثمرة لجهود مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، عبر مبادرات تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والترويج الخارجي المكثف.

الشركات المصرية العاملة الملابس الجاهزة لاس فيغاس الأمريكية

