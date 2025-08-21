قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الدولار اليوم في 9 بنوك اليوم الخميس 21 أغسطس 2025

ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 في البنوك الحكومية والخاصة، ضمن نطاق محدود من التحركات.

وجاءت الأسعار كالتالي:

البنك المركزي المصري:

48.54 جنيه للشراء – 48.68 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري:

48.55 جنيه للشراء – 48.65 جنيه للبيع

بنك مصر:

48.55 جنيه للشراء – 48.65 جنيه للبيع

بنك القاهرة:

48.40 جنيه للشراء – 48.50 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

48.55 جنيه للشراء – 48.65 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB:

48.55 جنيه للشراء – 48.65  جنيه للبيع

البنك العربي الإفريقي الدولي:

48.54 جنيه للشراء – 48.64 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي:

48.54  جنيه للشراء – 48.64 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

48.69 جنيه للشراء – 48.79 جنيه للبيع


ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في السوق المحلية

بينما تترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية أغسطس الجاري لمراجعة أسعار الفائدة في ضوء التطورات العالمية.

أسعار صرف الدولار الأمريكي الجنيه المصري البنوك الحكومية

