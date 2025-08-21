قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
سموتريتش يهدد بالاستقالة حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس
وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة
استبدال صليب بنجمة داوود .. سيّاح إسرائيليون يثيرون غضباً في ويلز
إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها
"الوزراء" يستعرض فرص نجاح تعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس 21 أغسطس 2025
محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم
هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
بعد 60 عامًا من السيطرة.. سبب الزيارة النادرة للرئيس الصيني لإقليم التبت

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
القسم الخارجي

في خطوة لافتة تحمل أبعادًا سياسية ورمزية، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة نادرة إلى إقليم التبت، وذلك بمناسبة مرور 60 عامًا على ما تسميه بكين "ترسيخ الحكم الصيني" في الإقليم الجبلي المتنازع عليه تاريخيًا.

وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية إن شي وصل يوم الأربعاء إلى العاصمة الإقليمية لاسا، حيث استُقبل من نحو 20 ألف شخص من مختلف "الأعراق والفئات الاجتماعية"، وسط رفع الأعلام وأداء الرقصات الشعبية. ودعا الرئيس الصيني إلى بناء "تبت اشتراكية حديثة، موحدة، مزدهرة، متناغمة وجميلة".

البعد الديني والسياسي

وبحسب التلفزيون الصيني، شدد شي على ضرورة "توجيه البوذية التبتية للتكيف مع المجتمع الاشتراكي"، في إشارة إلى مساعي الحزب الشيوعي لإخضاع المؤسسات الدينية لسلطته.

وتصر بكين على حقها في تعيين خليفة الدالاي لاما، الزعيم الروحي الأعلى للتبت، الذي يعيش في المنفى بالهند منذ فراره عام 1959 عقب الانتفاضة ضد الحكم الصيني.

خلفية تاريخية

دخلت القوات الشيوعية إلى التبت عام 1951، قبل أن يعلن الزعيم الصيني ماو تسي تونغ عام 1965 إنشاء "المنطقة ذاتية الحكم" للتبت تحت سيطرة الحزب الشيوعي. ومنذ ذلك الحين، عانى الإقليم عقودًا من القمع السياسي، إلى جانب هجرة واسعة للأغلبية "الهانية" الصينية، ما غيّر من تركيبته السكانية والثقافية.

وتؤكد الصين أن التبت جزء من أراضيها "منذ قرون"، بينما يرى العديد من التبتيين أنهم عاشوا استقلالًا فعليًا لفترات طويلة تحت حكمهم الديني البوذي.

أبعاد إقليمية

تزامنت زيارة شي مع جولة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى الهند هذا الأسبوع، حيث اتفق الجانبان على إعادة بناء العلاقات التي تضررت إثر المواجهات الدامية على الحدود عام 2020. ويكتسب الإقليم أهمية استراتيجية قصوى لبكين بسبب موقعه الحدودي مع الهند، فضلًا عن كونه "خزان مياه آسيا".

كما أثار مشروع الصين الضخم لبناء أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية على الهضبة التبتية قلقًا متزايدًا لدى الهند، التي تعتمد بشكل كبير على المياه القادمة من أعالي الأنهار المشتركة.

منطقة مغلقة

ورغم استعراضات الولاء التي أبرزها الإعلام الرسمي، تبقى التبت إحدى أكثر المناطق انغلاقًا في الصين أمام الصحفيين والأجانب، وسط استمرار الانتقادات الدولية لسجل بكين الحقوقي هناك.

الرئيس الصيني شي جين بينج التبت الصين بكين

