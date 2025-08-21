وزير الشباب يلتقي المدير الإقليمي لهيئة إنقاذ الطفولة لبحث تعزيز التعاون

التقي ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالسيد/ احمد الهنداوي المدير الإقليمي لهيئة إنقاذ الطفولة وذلك لبحث تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة والتي تعتني وتختص بأمور الطفل والطفولة .

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن بداية التعاون مع المنظمة بدأ منذ عام ٢٠٢٢ حيث تم التعاون مع المنظمة في مجال " المناخ والاستدامة " كما شاركنا مع الهيئة علي العمل في العديد من المجالات من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء ، كما قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون العام الماضي مع المنظمة .

واشار وزير الشباب والرياضة أننا نحرص علي تعظيم " سياسات الحماية " للأطفال من خلال وضع العديد من القواعد من خلال المدربين وتعليمهم للأطفال لتنويرهم وتوعيتهم بالتحديات والصعوبات التي تقابلهم في حياتهم وكيفية مواجهتها للتغلب عليها والتعامل معها.

واختتم وزير الشباب حديثه بالوضع في الاعتبار مشاركة الوزارة للمنظمة في المشروعات التي تنفذها الوزارة للطفل والتي منها "أهل مصر ، وبرنامج المحافظات الحدودية " لتحقيق الاستفادة القصوى لهؤلاء الأطفال .

من جانبه توجه احمد الهنداوي المدير الإقليمي لهيئة إنقاذ الطفولة بالشكر الي وزير الشباب والرياضة علي التعاون مع الهيئة خلال الفترات السابقة والتعاون والشراكة التي تمت مع الوزارة و التي نسعي خلال لقاء اليوم والفترات المستقبلية لوضع المزيد من الاطر الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها خلال هذا اللقاء الهام .

و قال " الهنداوي " وبصفته الرسمية أتوجه بالشكر الي جمهورية مصر العربية وقيادتها السياسية علي الخدمات والمساعدات التي تقدمها وقدمتها مصر الي اهلنا بغزة.

حضر اللقاء السيد ماثيو كابيلو المدير القطري للمنظمة وسارة مدير الحملات والتواصل والإعلام ونادية مدير عمليات المنظمة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.