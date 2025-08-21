شباب الفراعنة يستهلون مشوارهم في مونديال الطائرة بالصين بالفوز على المغرب

افتتح منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 عامًا مشواره في بطولة العالم المقامة حاليًا بالصين بتحقيق فوز مستحق على نظيره المغربي بثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-21، 25-10، 25-17، ليحصد شباب الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم بجانبه كلًا من: المغرب، تايلاند، أمريكا، تركيا، والصين (البلد المنظم).

ويرأس البعثة اللواء خالد أبو زينة، ويقود الجهاز الفني:

أحمد سمير – المدير الفني

حسام الدين شعراوي – المدرب العام

أحمد النبوي – المحلل الفني

سامح نور الدين – أخصائي التأهيل والإصابات



قائمة اللاعبين:

حمزة حمدي الصافي، أسر حسام عاطف، محمود إبراهيم عبد الباقي، مالك نور الدين، أحمد رضا محمد، صلاح محمد صلاح الدين، مازن شريف عبد الفتاح، ياسين علي يحيى، حازم محمد كمال، إبراهيم عادل عبد المقصود، يوسف أحمد محمد، أحمد يوسف سعد.

ومن جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن منتخب مصر للشباب قدم أداء قوي واستحق الفوز بجدارة مطالباً اللاعبين بالحفاظ على الحالة الفنية والبدنية التى وصلوا اليها خلال موقعة اليوم امام منتخب المغرب من أجل مواصلة المشوار في بطولة العالم بشكل مميز يليق باسم فراعنة الطائرة.