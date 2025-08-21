منافس MagSafe في أندرويد.. جوجل تطلق تقنية PixelSnap المغناطيسية

أعلنت شركة جوجل عن نسختها الخاصة من تقنية MagSafe تحت اسم PixelSnap، والتي تتيح استخدام الإكسسوارات المغناطيسية مع سلسلة هواتف Pixel 10 الجديدة.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، جاء هذا الإعلان بعد نحو خمس سنوات من إطلاق شركة آبل لنظامها الخاص بالإكسسوارات المغناطيسية مع هاتف iPhone 12 في عام 2020.

وأوضحت جوجل أن تقنية PixelSnap تتيح توصيل ملحقات مثل الشواحن اللاسلكية، والحوامل، والمقابض بسهولة بهواتف Pixel 10، كما أعلنت الشركة عن إطلاق حافظات PixelSnap الخاصة بها إلى جانب مجموعة من الإكسسوارات المتوافقة.

تقنية PixelSnap

إكسسوارات جديدة ومبتكرة

أبسط الإكسسوارات الجديدة هو حامل حلقي Ring Stand، يثبت مغناطيسيا على الجزء الخلفي للهاتف ويمكن سحب الحلقة لاستخدامها كـ قاعدة تثبيت للهاتف.

جميع أجهزة Pixel الجديدة تدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi2، وتحديدا، يدعم Pixel 10 Pro XL سرعة شحن لاسلكي تصل إلى 25 وات، بينما تدعم بقية الأجهزة Pixel 10، و10 Pro، و10 Fold سرعة تصل إلى 15 وات.

شاحن PixelSnap وملحقاته

تطلق جوجل أيضا شاحن PixelSnap الجديد مع حامل اختياري، ويمكن استخدام الشاحن بشكل منفصل بوضع الهاتف عليه، أو استخدام الحامل لشحن الهاتف أثناء استخدامه أو لعرض أدوات تحكم المنزل الذكي.

الأسعار

تبدأ أسعار حافظات PixelSnap من 50 دولارا

PixelSnap Ring Stand بسعر 30 دولارا

شاحن PixelSnap بسعر 40 دولارا

شاحن PixelSnap مع الحامل بسعر 70 دولارا

وأكدت جوجل أن هواتف سلسلة Pixel 10 تتوافق مع مجموعة واسعة من الإكسسوارات، بما في ذلك حوامل السيارات، والشواحن، وملحقات من شركاء Made for Google، بالإضافة إلى بعض إكسسوارات MagSafe.



جدير بالذكر أن تقنية MagSafe هي تقنية طورتها شركة آبل، وتستخدم للاتصال المغناطيسي بين الأجهزة والإكسسوارات. ظهرت لأول مرة في أجهزة ماك بوك عام 2006 كـ مقبس شحن مغناطيسي، ثم عادت بشكل مختلف وأكثر تطورا مع هواتف iPhone 12 في عام 2020.