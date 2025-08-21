قانون الرياضة الجديد يدخل حيز التنفيذ .. خطوات حاسمة من وزارة الشباب| تعرف عليها

في ضوء صدور القانون رقم (171) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، والذي صدَّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونُشر في الجريدة الرسمية الصادرة صباح الخميس 21 أغسطس 2025، بدأت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون.

وأصدرت الوزارة تعميمًا إلى مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، تضمَّن توضيحًا دقيقًا للترتيبات القانونية الخاصة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث نص القانون على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها، على أن يُعاد تشكيلها – سواء بالانتخاب أو التعيين – وفقًا للنظم الأساسية المعدَّلة.

كما نص القانون على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل به خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكامه.

وشدد التعميم على أن الأندية التي وجَّهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية متضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملًا دون بند الانتخابات، لحين توفيق الأوضاع وفقًا للمادة السادسة من القانون.