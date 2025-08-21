قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشف أعراض نقص فيتامين د

أعراض نقص فيتامين د
أعراض نقص فيتامين د

يسبب نقص فيتامين د مجموعة متنوعة من الأعراض النفسية والجسدية لذا من المهم اكتشافه وعلاجه بسرعة.

ووفقا لما جاء في كلية الطب بجامعة نبراسكا نكشف لكم أهم أعراض نقص فيتامين د 

أعراض انخفاض فيتامين د


معظم المصابين بنقص فيتامين د لا تظهر عليهم أي أعراض ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالإرهاق، أو تؤلمك عظامك، أو تعاني من ضعف العضلات، أو تقلبات مزاجية، فهذه مؤشرات على وجود خلل في جسمك.

قد تشمل أعراض نقص فيتامين د ما يلي:

تعب
عدم النوم جيدا
ألم أو وجع العظام
الاكتئاب أو مشاعر الحزن
تساقط الشعر
ضعف العضلات
فقدان الشهية
الإصابة بالمرض بسهولة أكبر
بشرة شاحبة
إذا بدت هذه الأعراض مألوفة، فقد حان الوقت لاستشارة طبيب مختص زقد يُجري فحص دم للتحقق من مستويات فيتامين د لديك، والتأكد من أنها ضمن المعدل الطبيعي.  

أعرض نقص فيتامين د

مصادر فيتامين د

اليكم 5 أطعمة غنية بفيتامين د بشكل طبيعي:

خطوات بسيطة للوقاية من نقص فيتامين د..

 

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسلمون المرقط والتونة والماكريل
الأسماك المعلبة مثل الرنجة والسردين
صفار البيض
كبد البقر
كبد السمك

فيتامين د نقص فيتامين د أعراض نقص فيتامين د علامات نقص فيتامين د أطعمة تحتوى على فيتامين د أطعمة فيتامين د

