جلال القادري: بيان الخارجية امتداد لمواقف مصر التاريخية في نصرة فلسطين

قال النائب جلال القادري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، إن بيان وزارة الخارجية الأخير حول غزة لم يكن مجرد رد فعل سياسي، بل استمرار طبيعي لتاريخ طويل من المواقف المصرية التي لم تتغير تجاه فلسطين.

وأضاف القادري أن مصر، التي دفعت من دماء أبنائها ثمناً غالياً دفاعاً عن الأرض والحق، ما زالت تتحرك اليوم على كل المسارات لتؤكد أن القضية الفلسطينية ليست ملفاً عابراً في السياسة الإقليمية، بل هي قلب معادلة الاستقرار في الشرق الأوسط كله.

وأشار إلى أن تحذير القاهرة جاء في لحظة فارقة، حيث يحاول الاحتلال فرض وقائع جديدة بالقوة والتهجير، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي، وهو ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على السواء.

كما أكد على أن مصر لا تتحرك فقط من منطلق الأخوة مع الشعب الفلسطيني، بل أيضاً من إيمان عميق بالعدالة والحق، مشيراً إلى أن التاريخ يسجل لمصر أنها لم تساوم يوماً على مواقفها، مهما تبدلت الحسابات وتغيرت الظروف.