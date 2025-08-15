قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صاحب واقعة سرقة التليفون في الأميرية: كنت بكلم مراتي والناس طبطبوا على الحرامي.. وقاللي:هموتك
زيزو يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي و فاركو
شعاب مرجانية أم صخور.. اكتشاف غامض على كوكب المريخ يثير الجدل
الفوز الأول لـ ريبيرو.. الأهلي يهزم فاركو برباعية في الدوري
متهمة في 4 قضايا آداب.. كواليس مثيرة في واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد بالهرم
حرس الحدود يضرب البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري
الإخوان وتعاون اقتصادي خفي مع إسرائيل.. ثروت الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. ماذا تقول لغة الجسد عن لقاء بوتين وترامب ؟
الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم بهدف على بورنموث في الشوط الأول
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
برلمان

حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة مركز جهينة بسوهاج

اللواء صلاح شوقي عقيل
اللواء صلاح شوقي عقيل

أعلن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج تشكيل أمانة مركز جهينة وهيئة مكتبها، وذلك في إطار خطط الحزب للتوسع في القواعد التنظيمية والاستعانة بالكوادر المشهود لها بالكفاءة والخبرة.

وضمت التشكيلات :
    •    د. محمد حمام زين العابدين محمد عطية، الشهير بـ حمام عابدين الدقيشي عضو مجلس النواب الأسبق – أمين المركز.
    •   محمد علي محمد علي حسن، الشهير بـ محمد أبو عقيل – أمين التنظيم.

كما شملت هيئة المكتب عددًا من الكوادر البارزة، منهم:

 محمود إبراهيم أحمد سالم
 عصمت فرج أحمد فرج
 محمد نفادي قبيصي مكاوي.

وفي الأمانات النوعية بمركز جهينة، جاء منهم:
    •    العمدة إسماعيل أبوضيف أحمد علي – أمانة القبائل والعائلات.
    •     أبوبكر مهاب بكر قنديل – أمانة التجارة والصناعة.
    •   محمد جمال محمد علي حسن أبو عقيل – أمانة الشباب.
    •     محمود عبد الهادي – أمانة المشروعات الصغيرة.
    •     محمود إبراهيم أحمد محمد الجمل أبو عقيل – أمانة شؤون المصريين بالخارج.

وقال اللواء صلاح شوقي عقيل، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج، إن تشكيل أمانة مركز جهينة يأتي في إطار استراتيجية الحزب لدعم المشاركة المجتمعية والسياسية، مؤكداً أن الأمانة الجديدة تضم كوادر تتمتع بسمعة طيبة وسجل حافل في خدمة المجتمع المحلي.

وأضاف أن الحزب يحرص على الدفع بقيادات قادرة على التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم، بما يعزز من دور الحزب في خدمة الوطن وأبنائه.

