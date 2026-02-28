إغلاق 10 منشآت وإنذار 20 أخرى مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، بالمرور على عدد ٦٠ منشأة طبية خاصة تنوعت تخصصاتها بين مركز علاج طبيعي، عيادة نساء وتوليد، عيادة أطفال، عيادة عظام، ومعمل تحاليل طبية، مستشفى خاص وتخصصات أخرى.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد ١٠ منشآت مخالفة، بجانب إنذار ٢٠ منشأة أخرى؛ لتلافي السلبيات، والتي تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة عدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية؛ لإحكام الرقابة عليها وضبط المخالف منها.