نائب بالشيوخ: زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية رسالة واضحة للعالم بدورهما في حفظ استقرار المنطقة

ثمّن النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة كريمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل محطة جديدة في مسيرة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والتي تُعد ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي والإقليمي.

وأوضح عتمان أن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي وولي العهد بمدينة نيوم يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز مسارات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية، مشيراً إلى أن المملكة ومصر ترتبطان بمصالح مشتركة واستراتيجية واحدة في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ضوء الأوضاع المتصاعدة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من أزمات في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، لافتاً إلى أن التشاور المستمر بين القيادتين يبعث برسالة واضحة للعالم بأن القاهرة والرياض تتحملان مسؤولية كبرى في حفظ استقرار المنطقة والدفاع عن القضايا العربية.

وأضاف عتمان أن الشراكة المصرية السعودية لا تقتصر على الملفات السياسية فحسب، بل تمتد إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاستثمارية، بما ينعكس بشكل مباشر على شعوب البلدين، ويعزز من مكانتهما كمحور ارتكاز أساسي في العالمين العربي والإسلامي.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحه بالتأكيد على أن الشعب المصري يثق في حكمة الرئيس السيسي وحرصه على بناء جسور التعاون مع الأشقاء العرب، معتبراً أن هذه الزيارة تحمل رسائل قوة وأمل في آن واحد، وتؤكد أن وحدة الصف العربي هي السبيل لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للأمة.