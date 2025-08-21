برلماني: التنسيق المصري- السعودي في نيوم يعكس التزام البلدين بالقضايا الإقليمية

أعرب النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، عن تقديره الكبير للزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، تلبيةً لدعوة شقيقه الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز أطر التعاون والشراكة بين القاهرة والرياض.

وأكد إدريس أن اللقاء المرتقب في مدينة "نيوم" سيشكل منصة لتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والأوضاع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، بالإضافة إلى تأمين استقرار منطقة البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية.

وشدد إدريس على أن هذه الزيارة تعكس الحرص المشترك للقيادتين المصرية والسعودية على مواجهة التحديات الإقليمية، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين هي حجر الزاوية في أي جهود عربية مشتركة لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة.

واختتم النائب أحمد إدريس تصريحه بالقول: "زيارة الرئيس السيسي للمملكة تعكس قوة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية، وتؤكد التزام القيادتين بتعزيز التعاون الثنائي وتحقيق مصالح شعوبهما في إطار شراكة استراتيجية متينة ومستدامة".