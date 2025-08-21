يوشار شريف: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الفتوى الشرعية

أكد الدكتور يوشار شريف، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية في اليونان، أن ظهور الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي يمثل مرحلة مهمة ولكن يجب أن يُفهم بشكل صحيح.

واضاف أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية في اليونان، في تصريح خاص لصدى البلد على هامش مؤتمر دار الإفتاء، ان الذكاء الاصطناعي جاء في وقت مناسب، حيث أصبح الإنسان يبحث عن مصادر موثوقة يعتمد عليها في قراراته وأفعاله، و البعض يبحث عن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، لكن لا يمكننا أن نثق كلياً في آلة ليست حية ولا تملك الوعي الكافي، خصوصاً في الأمور الشرعية".

وأشار الدكتور شريف إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساعدة فقط للمفتيين، لتوفير المعلومات والبيانات التي قد تساعدهم في اتخاذ القرارات، لكن لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعتمد عليه بشكل مستقل في إصدار الفتاوى، لأنه لا يدرك ضوابط وأخلاقيات الإفتاء، ولا يستطيع التمييز بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات في الفقه.

وشدد “يوشار” على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساعدة فقط للمفتيين في البحث، لكن يبقى القرار النهائي بيد العلماء المتخصصين.