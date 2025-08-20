إبراهيم نجم: ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات على الفتوى ونعمل على إعداد خارطة طريق لمواجهتها

قال الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ومستشار مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية تدرس سنويًا موضوع المؤتمر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، موضحًا أن مؤتمر هذا العام جاء في ظل ما وصفه بـ"ثورة تكنولوجية ضخمة" تتمثل في أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تتطور ليس فقط شهريًا، بل كل ساعة.

وأكد الدكتور نجم، خلال تصريح خاص لصدى البلد أن الفتوى لا يمكن أن تواكب العصر إذا تجاهلت هذا المتغير التكنولوجي الكبير، مشددًا على أهمية أن يكون التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي علميًا وشرعيًا في آن واحد.

وأوضح أن الهدف من المؤتمر هذا العام هو الدمج بين الخبراء في علوم التكنولوجيا وعلماء الفتوى والشرع، من خلال ورش عمل وعصف ذهني ومناقشات معمقة لتحديد أبرز التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مجال الفتوى.

وأشار إلى أن دار الإفتاء تسعى لوضع خارطة طريق عملية للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي ليس جيدًا أو سيئًا بذاته، بل هو أداة تُستخدم، إما بطريقة صحيحة فتعود بالنفع على البشرية، أو بطريقة خاطئة فتؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمعات والأوطان.

واختتم الدكتور نجم حديثه بالتأكيد على أهمية الخروج بمقترحات قابلة للتطبيق، ليتم تقييم ما تم إنجازه في المؤتمر القادم.