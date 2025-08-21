قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36
الاقتصاد ينتظر القرار| خفض الفائدة لتحريك السوق أم الحفاظ على الاستقرار؟.. خبير يجيب
مشهد رقص في المحكمة | اعتذار رسمي من نقيب المهن التمثيلية للنائب العام
مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام
بالخمار والعباية المقطعة والشبشب .. قرار عاجل ضد عصابة الـ 23 للتسول
حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا
هذا ما يخشاه الإسرائيليون من خطة احتلال غزة
الأرصاد تحذر وتكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن طقس السبت والأحد المقبلين
الأهلي يكشف حقيقة توقف العمل باستاد النادي في أكتوبر
عبد المنعم الجمل: المشاركة السياسية الفعالة للعمال تعبير عن شعورهم بالانتماء للوطن
ليفربول يعلن إصابة نجمه قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد
فرص عمل برواتب تصل إلى 77 ألف جنيه.. وظائف جديدة في السعودية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إعماراً لبيوت الله.. الأوقاف تفتتح ١٥ مسجدًا غدًا الجمعة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح ١٥ مسجدًا غدًا الجمعة، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد (١٢) مسجدًا، وصيانة وتطوير مسجدين.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (١٠٠) مسجد من بينها (٨٤) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (١٦) مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٥٨٩) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٤٣٢ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، وبيانها كالتالي:
ففي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد علي بن أبي طالب بقرية الأشراف القبلية – مركز قنا؛ ومسجد العتيق بنجع غانم بقرية العركي – مركز فرشوط، كما تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بنجع مكي – مركز الوقف.

وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد دوار بقرية البسيونية – مركز الفيوم؛ ومسجد الزهراء بقرية جرفس – مركز سنورس.

وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد الموحدين بقرية الزورة – مركز ديروط.

وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد بقرية طنبدي – مركز مغاغة؛ ومسجد الحاج مبروك بعزبة عاصم بقرية اعطو – مركز بني مزار؛ ومسجد الرحمة بقرية السواهجة – مركز ملوي؛ ومسجد السلام ( السنة المحمدية ) بقرية إتليدم  - مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرفاعيين الكبير بقرية الرفاعيين – مركز فاقوس.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد السادة الأربعين بقرية أبشواي الملق – مركز قطور.

وفي محافظة الأقصر:
تم إنشاء وبناء مسجد معتز الصحابي بمنطقة الإسكان الاجتماعي (٤٨٠) – مدينة طيبة .

وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة أبو شديد بقرية بهبيت – مركز العياط.

وفي محافظة السويس
تم صيانة وتطوير مسجد منى – حي فيصل.

وتؤكِّد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانيّة مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

