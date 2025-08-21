بالخمار والعباية المقطعة والشبشب .. قرار عاجل ضد عصابة الـ 23 للتسول

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس 23 " شخص وسيدة من بينهم " 14" لهم معلومات جنائية لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول.

القبض علي المتهمين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط "23"شخص وسيدة من بينهم " 14" لهم معلومات جنائية لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة أقسام شرطة ("بولاق الدكرور ، مدينة نصر أول ، مصر الجديدة ، النزهة ") بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة .

القبض على عصابة تستغل الاطفال فى اعمال التسول

وضبط بصحبتهم 23 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.