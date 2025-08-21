قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
كومباني: بايرن ميونخ يدخل البوندسليجا بدافع البطل وطموح أعلى

كومباني
كومباني
إسلام مقلد

تحدث فنسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن استعدادات فريقه لمواجهة لايبزيج غدًا الجمعة على ملعب أليانز أرينا في افتتاحية الدوري الألماني للموسم الجديد، مؤكدًا أن البافاري يدخل المنافسة بنفس عقلية البطل مع رغبة متجددة في تحقيق المزيد من الإنجازات.

الاستعدادات وظروف ما قبل الموسم

أوضح كومباني في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس أن فترة الإعداد لم تكن طويلة بما يكفي، وهو ما أدى إلى بعض الإصابات العضلية الطفيفة بين اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق استغل مباراة السوبر ونهائي كأس ألمانيا لبناء الجاهزية الذهنية المطلوبة.

وأضاف: "المهم أننا تقدمنا خطوة للأمام، واللاعبون الذين شاركوا أمام شتوتجارت سيكونون متاحين على الأرجح".

الطموحات والأهداف

أكد مدرب بايرن أن الفريق يدخل الموسم الجديد برغبة في تحقيق أفضل مما قدمه الموسم الماضي، مشددًا على أن الحفاظ على عقلية الانتصار أمر أساسي، وقال: "لا يمكنك أن تبدأ موسمًا برغبة أقل من العام السابق، عليك دائمًا رفع السقف أعلى قليلًا".

تقييم المنافس لايبزيج

تطرق كومباني للحديث عن لايبزيج، واصفًا إياه بالفريق القوي والمتجدد تحت قيادة مدرب جديد وصفقات مميزة.

وأشار إلى أن الفريق يمتلك مرونة هجومية كبيرة، وأجنحة خطيرة في المواجهات الفردية، بجانب لاعب مؤثر مثل تشافي سيمونز في صناعة اللعب.

وأكد: "علينا أن نتعامل مع المباراة بجدية كبيرة، نحن نلعب على أرضنا وهدفنا تقديم عرض قوي لجماهيرنا".

تطور لاعبي البايرن

شدد كومباني على أن تطور لاعبي الفريق يعتمد بالأساس على رغبتهم الذاتية، مضيفًا: "أكبر سعادة للمدرب أن يرى اللاعبين يتطورون لأنفسهم وليس من أجله فقط، من المهم أن يكونوا شغوفين، وأنا بدوري أشاركهم هذا الشغف".

الحالة البدنية للفريق

وحول حالة لاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش، أوضح المدرب أنه يتدرب بشكل جيد رغم غيابه عن المباريات، متوقعًا عودته قريبًا للمشاركة الرسمية. 

كما أكد أن الفريق رغم بعض الصعوبات في الإعداد، جاهز ذهنيًا للقتال على جميع الجبهات.

المنافسة على اللقب

رفض كومباني تحديد قائمة للمنافسين على الدرع، مكتفيًا بالتأكيد على أن الأهم هو التزام البايرن بمستواه وتحقيق الانتصارات.

وقال: "المباراة الأهم حتى الآن كانت ضد شتوتجارت، والآن يجب أن نؤكد ذلك بالفوز أمام لايبزيج".

ختام المؤتمر

أنهى كومباني تصريحاته برسالة واضحة: "نحن الأبطال، ومن الطبيعي أن نصنف كمرشحين، لكن هذا وحده لا يكفي، علينا أن نمتلك نفس الجوع الذي يكون لدينا عندما نريد الفوز لأول مرة. ما أظهرناه حتى الآن هو أننا مستعدون للقتال".

