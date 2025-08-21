باسم الجمل: مصر والسعودية ركيزتا الأمن العربي وجدار الصمود في وجه العواصف

أشاد المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية عضو حزب الجبهة الوطنية، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن العلاقات بين القاهرة والرياض ليست مجرد تعاون بين دولتين، بل شراكة تاريخية صنعتها الجغرافيا وحتمتها التحديات.

وقال الجمل إن مصر والسعودية تمثلان معاً ركيزتي الأمن القومي العربي، وأن تنسيقهما المشترك هو الجدار الأول في مواجهة محاولات العبث باستقرار المنطقة، بدءاً من الحرب على غزة، وصولاً إلى أزمات السودان واليمن وليبيا.

وأضاف أن العلاقة بين البلدين كانت على الدوام حائط الصد أمام المخاطر، ورافعة للعمل العربي المشترك حين تتعثر الخطى.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يجسد إرادة سياسية واعية بأن اللحظة الراهنة لا تحتمل ترف الخلاف، بل تستوجب وحدة الصف لمواجهة ما يحاك للأمة من تحديات.

وتابع: حين تتكلم القاهرة وتجاوبها الرياض، يسمع العرب جميعاً نغمة الثبات، وتدرك القوى الإقليمية والدولية أن الأمن العربي لا يمكن تجاوزه أو كسره.