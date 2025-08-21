وزير النقل والصناعة: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر والسعودية تمثلان صمام الأمان في المنطقة، في ظل ما تشهده من صراعات، مشيراً إلى أن استمرار التعاون والتوافق بين البلدين يعد مكسباً كبيراً للمنطقة بأكملها.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه سيتم تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين البلدين على هامش انعقاد المجلس الأعلى المصري السعودي قبل نهاية العام.

وتابع وزير الصناعة والنقل، أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وراسخة على جميع المستويات، خاصة في مجالات البترول والبتروكيماويات والنقل البري والسككي والبحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج العقبة.