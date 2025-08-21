وزارة البترول: استراتيجية من 6 محاور لتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية

أكدت المهندسة عبير الشربيني، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة ترتكز على ستة محاور رئيسية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والغازية، وخلق قيمة مضافة تعزز من تحقيق أمن الطاقة في مصر.

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المحور الثاني من هذه الاستراتيجية يركز على تطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات وخطوط نقل الغاز والمنتجات البترولية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية القصوى وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بكفاءة واستدامة.

وأضافت الشربيني أن الزيارات الميدانية اليومية التي يقوم بها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمشروعات التكرير والبتروكيماويات، تسهم في متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع والتعرف على التحديات بشكل مباشر، وهو ما يساعد على دفع العمل للأمام وتقديم حلول سريعة للتحديات.

وأكدت أن هذه الجولات الميدانية تترك أثراً إيجابياً لدى العاملين وتمنحهم دفعة معنوية قوية، مشيرة إلى أن شركات وطنية مثل "إنربك" للبترول، التي تنتج نحو 30% من البنزين المحلي، تمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمارات الوطنية التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

واختتمت المتحدثة الرسمية بأن وزارة البترول ماضية في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة بما يضمن تعزيز قدرات الدولة في قطاع الطاقة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الجمهورية.