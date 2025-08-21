قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهجير قسري في القدس .. 17 عائلة فلسطينية تواجه التمدد الاستيطاني الإسرائيلي
اشتعال 4 عربيات في خبطة واحدة | تفاصيل حادث مطروح إسكندرية المأساوي
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
توك شو

وزارة البترول: استراتيجية من 6 محاور لتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية

علي مكي

أكدت المهندسة عبير الشربيني، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة ترتكز على ستة محاور رئيسية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والغازية، وخلق قيمة مضافة تعزز من تحقيق أمن الطاقة في مصر.

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المحور الثاني من هذه الاستراتيجية يركز على تطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات وخطوط نقل الغاز والمنتجات البترولية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية القصوى وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بكفاءة واستدامة.

وأضافت الشربيني أن الزيارات الميدانية اليومية التي يقوم بها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمشروعات التكرير والبتروكيماويات، تسهم في متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع والتعرف على التحديات بشكل مباشر، وهو ما يساعد على دفع العمل للأمام وتقديم حلول سريعة للتحديات.

وأكدت أن هذه الجولات الميدانية تترك أثراً إيجابياً لدى العاملين وتمنحهم دفعة معنوية قوية، مشيرة إلى أن شركات وطنية مثل "إنربك" للبترول، التي تنتج نحو 30% من البنزين المحلي، تمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمارات الوطنية التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

واختتمت المتحدثة الرسمية بأن وزارة البترول ماضية في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة بما يضمن تعزيز قدرات الدولة في قطاع الطاقة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الجمهورية.

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

