منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لصانع محتوى على الهواء
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
مقصلة الهجرة الأمريكية.. واشنطن تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي .. والآلاف مهددون بالترحيل
السبت .. إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية | تفاصيل
وزير الشؤون النيابية عن «الإدارة المحلية»: لا يوجد عقدة فيه.. وأنصح بفصله عن قانون انتخابات المجالس
العد التنازلي للهجوم .. أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة قبيل العملية الكبرى
رياضة

التعادل الإيجابي 1-1 يحسم مواجهة سموحة وزد

لقاء سموحة وزد
لقاء سموحة وزد
حسام الحارتي

سيطر التعادل الإيجابي 1–1 على أحداث المباراة التي جمعت بين زد وسموحة منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري. 

 تمكن لاعبى فريق سموحة من السيطرة على مجريات الـ45 دقيقة الأولى وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف بينما جاءت فرص  فريق زد على استحياء دون خطورة على مرمى الفريق السكندري.


 


 

تقدم النيجيري صامويل أمادى مهاجم فريق سموحة بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 10 بينما أدرك مصطفى سعد لاعب زد زد هدف التعادل في الدقيقة 27 عقب تأكيد تقنية الفار على صحة الهدف.


 

وبهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر في ترتيب دورى nile برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فريق زد المركزالثالث برصيد 5 نقاط.


 

وجاء تشكيل سموحة كالتالي :-

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، أحمدعوض، محمد دبش، شريف رضا.

خط الوسط: أحمد فوزي، سميرفكري، سامادو، خالد الغندور.

بينما أعلن محمد شوقي المدير الفني لنادي زد عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: علي جمال - محمدربيعة - أحمد كاستيلو - أحمدطارق

خط الوسط: ماتا ماجاسا - أحمدالصغيري - أحمد عادل ميسي

وفي الهجوم: مصطفى سعدميسي - شادي حسين - أحمدعاطف.

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

مباراة الزمالك المقبلة

مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت بالدوري

برايتون وليفربول

مالك برايتون يندم على رحيل ماك أليستر إلى ليفربول

لقاء سموحة وزد

التعادل الإيجابي 1-1 يحسم مواجهة سموحة وزد

بالصور

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

