التعادل الإيجابي 1-1 يحسم مواجهة سموحة وزد

سيطر التعادل الإيجابي 1–1 على أحداث المباراة التي جمعت بين زد وسموحة منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

تمكن لاعبى فريق سموحة من السيطرة على مجريات الـ45 دقيقة الأولى وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف بينما جاءت فرص فريق زد على استحياء دون خطورة على مرمى الفريق السكندري.









تقدم النيجيري صامويل أمادى مهاجم فريق سموحة بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 10 بينما أدرك مصطفى سعد لاعب زد زد هدف التعادل في الدقيقة 27 عقب تأكيد تقنية الفار على صحة الهدف.





وبهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر في ترتيب دورى nile برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فريق زد المركزالثالث برصيد 5 نقاط.





وجاء تشكيل سموحة كالتالي :-

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، أحمدعوض، محمد دبش، شريف رضا.

خط الوسط: أحمد فوزي، سميرفكري، سامادو، خالد الغندور.

بينما أعلن محمد شوقي المدير الفني لنادي زد عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: علي جمال - محمدربيعة - أحمد كاستيلو - أحمدطارق

خط الوسط: ماتا ماجاسا - أحمدالصغيري - أحمد عادل ميسي

وفي الهجوم: مصطفى سعدميسي - شادي حسين - أحمدعاطف.