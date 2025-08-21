محمد رضوان يكشف كواليس وأسرار شخصيته في روكي الغلابة | خاص

تألق الفنان محمد رضوان في فيلم روكي الغلابة و الذي يعرض حالياً في السينمات.

قال محمد رضوان في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد "بجسد شخصية كابتن منصور مدرب بوكسينج لروكي الغلابة دنيا سمير غانم منذ الصغر لحد ما تكبر يخوض معها العديد من المباريات.

واضاف رضوان " الفيلم كوميدي وجميل وسعيد بالعمل مع كل فريق العمل والكواليس كلها تعاون و ايجابية.

فيلم روكي الغلابة

"روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.