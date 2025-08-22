قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سريعة ولذيذة.. طريقة عمل سلطة البيف بيكون

هاجر هانئ

سلطة البيف بيكون من الأطباق الجانبية التي يمكنك تطبيقها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و بأسهل الخطوات أيضا.

قدمت الشيف نورا السادات، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة البيف بيكون، فيما يلي….

مقادير سلطة البيف بيكون

● بيف بيكون شرائح

● جرجير

● خوخ

● سكر بني

● جبنة فيتا

● طماطم مكعبات كبيرة

● نعناع

● دبس رمان


 


 

طريقة تحضير سلطة البيف بيكون

يقطع الخوخ إلى شرائح ثم يوضع في السكر البني ثم يوضع في طاسة على النار للشوي

في طاسة على النار يوضع زيت، شرائح بيف بيكون وتقلب المكونات ثم ترفع من على النار

في طبق التقديم يوضع جرجير، طماطم، نعناع، مكعبات جبنة فيتا، شرائح خوخ مكرمل، شرائح البيف بيكون

يوضع على الوجه قليل من دبس الرمان ثم تقدم السلطة

