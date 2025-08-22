برج الحوت| حظك اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025.. لن تُرضيك المكاسب المالية

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

ونعرض لكم توقعات برج الحوت اليوم 22 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

لن يكون اليوم حافلاً بالنشاط، عليك ضبط انفعالاتك، فقد تُجبرك المواقف على فقدان أعصابك، يُنصح بشدة بالحفاظ على هدوئك.

توقعات برج الحوت مهنيا

قد لا تُنجز مهامك بكفاءة، لن يتعاون زملاؤك معك، ولن تحصل على التقدير المناسب من رؤسائك.

توقعات برج الحوت عاطفيا

قد لا تتمكن من التعبير عن مشاعرك تجاه شريكك بحرية، قد يسود الحيرة في عقلك، وقد يزعجك هذا.

توقعات برج الحوت ماليا

لن تُرضيك المكاسب المالية، فرغم كسب المال، ستجد أموالك تُستنزف على نفقات غير مرغوب فيها.

توقعات برج الحوت صحيا

قد لا تكون صحتك جيدة، قد تعاني من حكة جلدية.