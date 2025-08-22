قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى الجمهورية الإيرانية

أخبار العالم

أعلنت وزارة النقل العراقية الخميس عن تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى الجمهورية الإيرانية، بعد استئنافها منتصف يوليو الماضي

وأوضحت الوزارة أنّ هذا القرار يأتي "بعد تنسيق رفيع المستوى بين الجهات الأمنية والرقابية المعنية وتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وبناءً على الظروف الأمنية  حالياً لحركة النقل الجوي .

وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية منتصف يوليو الماضي باشرت التخطيط لتسيير أربع رحلات أسبوعياً، تشمل رحلتين انطلاقاً من مطار بغداد الدولي  ورحلتيْن  من مطار النجف الأشرف بعد وقف مؤقت فرضته التطورات الأمنية الإقليمية في الآونة الماضية.

وكان قرار الاستئناف السابق يُعد جزءاً من استراتيجية وطنية لتوسيع شبكة الرحلات الجوية بالتزامن مع موسم زيارة الأربعين، بهدف تعزيز الروابط الإقليمية مع دول مثل باكستان وتركيا والبحرين ولبنان إلى جانب إيران .

