كولومبيا.. مقتل 8 ضباط شرطة في مقاطعة أنتيوكيا وسط تصاعد أعمال عنف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: العلاقة بين القاهرة والرياض في أعلى مستوياتها.. هفضل شغال طول فترتي.. وزير النقل: عيد العمال المقبل سيشهد إنتاج كافة أنواع السيارات في مصر
نقابة الصحفيين تنظم أول ملتقى توظيف لأسر الأعضاء
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
ترامب يوزّع البيتزا والهامبرجر على قوات الأمن في واشنطن | فيديو وصور
عقب حالة من التذبذب.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بالأسواق
الأمم المتحدة: نزوح 796 ألف فلسطيني في غزة منذ مارس الماضي
كيلو الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي
ثلاثي الاهلي صداع في رأس العميد.. أزمات تواجه منتخب مصر قبل مبارتي اثيوبيا وبوركينا فاسو
برلمان

عقوبة التهرب الضريبي.. غرامات على الممولين المتخلفين بما فيهم صناع المحتوى

عبد الرحمن سرحان

بات خضوع صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي والبلوجرز للضريبة أمرًا ملزمًا بموجب قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث نص القانون على أن كل من يحقق دخلًا يعد خاضعًا لأحكامه شأنه شأن أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني آخر.

الضرائب تنشأ وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن صناع المحتوى والبلوجرز ملزمون بفتح ملفات ضريبية والتعامل مع مصلحة الضرائب مثل أي نشاط اقتصادي، موضحًا أن المصلحة أنشأت وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية للتعامل مع الأنشطة المستحدثة، وتيسير الإجراءات على الممولين.

وأشار محروس إلى أن فتح الملف الضريبي لا يشترط وجود مقر للنشاط، بل يكفي الرقم القومي فقط، وهو ما يتناسب مع طبيعة العمل الإلكتروني، لافتًا إلى أن الهدف من هذه التسهيلات هو تبسيط المعاملات وتشجيع الفئات الجديدة على الالتزام الضريبي، خصوصًا بعد التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى عقب جائحة كورونا.

العقوبات وفق القانون

أوضح مستشار مصلحة الضرائب أن هناك عدة مستويات للتعامل مع حالات التهرب الضريبي:

قبل تحريك الدعوى القضائية: يلتزم الشخص بسداد كامل المستحقات الضريبية بنسبة 100%.

إذا تم رفع دعوى أمام القضاء: يتم التصالح بسداد أصل الضريبة كاملة، بالإضافة إلى 50% من قيمة المستحقات كغرامة.

في حال صدور حكم بات: يكون التصالح بسداد الضريبة كاملة، مضافًا إليها 75% من قيمة المستحقات كعقوبة.

نصوص القانون والعقوبات

ينص قانون الضريبة على الدخل على أن كل ممول يخالف أحكام القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها.

الممول المتهرب يعاقب كذلك بغرامة من 200 إلى 2000 جنيه إذا لم يقدم الإقرار الضريبي أو تضمّن إقراره بيانات غير صحيحة.

المحكمة، إلى جانب أحكام الحبس، تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها.

ويؤكد القانون أن التهرب الضريبي يمثل جريمة اقتصادية تمس العدالة الضريبية وتضر بمبدأ تكافؤ الفرص، ما يستوجب تطبيق عقوبات رادعة تضمن التزام الجميع بسداد مستحقات الدولة.

الضرائب ضرائب النت ضرائب البلوجرز الضرائب اليوم الضريبة على الدخل

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

الثقب الاسود

غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

الممثل وصانع المحتوى أشرف عطية

اللي هينفعني فلوسي مش صاحبي.. أشرف عطية يثير الجدل بتعليق غريب

علي رؤوف الموزع الموسيقي

علي رؤوف: أنا بشحت بالجيتار فتحت لي نافذة على العالم

المستشار محمود فوزي

محمود فوزي: الدستور يعطي الحق الكامل بتشكيل الأحزاب بالإخطار

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

