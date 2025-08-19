مصلحة الضرائب تكشف آلية التصالح مع المتهربين من صناع المحتوى

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل العقوبات المقررة على المتهربين ضريبيا من صناع المحتوى والعاملين عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القانون يتيح التصالح وفقًا لعدة مراحل.

وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه في حال عدم رفع دعوى قضائية، يمكن التسوية بسداد 100% من الضريبة المستحقة، أما إذا تم رفع الدعوى، فيتوجب على المخالف سداد أصل الضريبة مضافًا إليه 50% من قيمتها ومقابل التأخير.

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية: “في حال صدور حكم قضائي نهائي، يصبح التصالح ممكنا من خلال دفع أصل الضريبة مضافا إليها 75% من قيمة العقوبات”.

وشدد على أن جميع الأفراد الذين يزاولون أنشطة تدر دخلاً، سواء تجارية أو صناعية أو مهنية أو مرتبطة بالثروة العقارية، وكذلك الأنشطة عبر الإنترنت مثل صناع المحتوى والـ"تيك توكرز" والمدونين.