الضرائب المصرية تحذر من الإعلانات المضللة.. وتنفي تحصيل أي رسوم لحضور ندواتها ومؤتمراتها التوعوية

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الجهات أو الأفراد باستخدام اسم رئيس المصلحة أو أسماء عدد من العاملين بها للإعلان عن تنظيم ندوات أو مؤتمرات بمقابل مادي، وهو أمر عارٍ تمامًا من الصحة ويمثل تضليلًا للجمهور.

ونفت المصلحة، ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل رسوم نظير حضور المؤتمرات او ورش التوعيه أو الندوات التوعوية التي تعقدها.

وأكدت أن جميع هذه الفعاليات تُقدم مجانًا بالكامل، سواء كانت حضورية أو عبر الإنترنت، ويتم الإعلان عنها حصريًا بالموقع الإلكتروني للمصلحة أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لها، مع توضيح محاورها ومواعيدها للجمهور؛ بهدف نشر الثقافة الضريبية وتقديم الدعم الفني لمجتمع الأعمال، وذلك في إطار نهج الشراكة والتيسير الذي تتبعه المصلحة في تعاملاتها مع الممولين والمكلفين.

وتشدد المصلحة، على ضرورة تحري الدقة في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أي إعلانات أو دعوات مضللة، مؤكدةً أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي شخص أو جهة تقوم بنشر أو ترويج هذه الإعلانات المضللة أو الشائعات؛ حمايةً للجمهو؛ ومنعًا لأي محاولات استغلال أو نصب.

ويمكنكم حضور ندوات ومؤتمرات وفعاليات مصلحة الضرائب المصرية مجانًا من خلال متابعة القنوات الرسمية التالية:

1. الموقع الإلكتروني: www.eta.gov.eg

2. قناة اليوتيوب الرسمية: tax_egypt

3. صفحة فيسبوك الرسمية: facebook.com/tax.egypt

4. صفحة تويتر الرسمية: twitter.com/tax_egypt

5. صفحة إنستجرام الرسمية: instagram.com/tax_egypt

6. صفحة لينكدإن الرسمية: linkedin.com/company/egypt-tax

7. قناة تليجرام الرسمية: t.me/egypt_tax

8. صفحة تيك توك الرسمية:

tax.egypt

كما يمكنكم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن 16395.