الحكومة تتحرك لحسم ملف الإيجار القديم.. لجان ميدانية لتقسيم المناطق السكنية
مصطفى بكري ينعى صنع الله إبراهيم: رحل بعد مسيرة طويلة من العطاء
وزير الاستثمار: مستهدفات لمضاعفة التبادل التجاري مع كوت ديفوار وتطوير الشراكات في الطاقة والتعدين
تعطل دخول مساعدات غزة لساعات بسبب تعنت الاحتلال
القبض علي شبكة دعـ.ـارة داخل ناد صحي بالعجوزة
وزير التعليم العالي: معرض أخبار اليوم منصة فريدة تجمع الجامعات والمعاهد في مكان واحد
عبد العاطي: معبر رفح مفتوح ومصر تتحرك دبلوماسيًا لحماية غزة واستقرار الإقليم
مفتي جنوب أفريقيا: أعتز بانتمائي للأزهر الشريف وتدريبي في دار الإفتاء المصرية
أيمن عاشور: البرامج الجامعية الجديدة مؤهلة بقوة لسوق العمل المحلي والدولي
الحماية المدنية تخمد حريق سيارة محملة بمواد كيميائية في قصر النيل
تركيا : سياسات إسرائيل التوسعية تمتد إلى سوريا وتثير الفوضى
الدولار يتعثر عالميًا.. هبوط حاد وتقلبات تضرب سوق العملات الأجنبية
اقتصاد

الضرائب: النظام المبسط فرصة دائمة لدعم المنشآت الصغيرة وتحقيق الاستقرار الضريبي

ارشيفيه
ارشيفيه
محمد يحيي

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم (6) لسنة 2025 الموجه للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يمثل خطوة جوهرية في مسار دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتشجيعها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية بما يضمن لها الاستمرارية والنمو.

وأوضحت،  أن النظام الضريبي المبسط الوارد في هذا القانون قانون دائم لا يرتبط بمهلة زمنية محددة، بل يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية بشكل مستمر، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار  بما يمكن الممولين من التخطيط طويل المدى دون قلق من انتهاء مهلة التسهيلات.

وأشارت، إلى أن أهم مميزات النظام الضريبي المبسط هو تدرج النسب الضريبية  بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وحتى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه.

هذا مع الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، بالإضافة إلى الإعفاء من كل من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، وضريبة توزيعات الأرباح، و رسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط.

وأوضحت، أنه وفقا لهذا النظام يتم أيضا الإعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ، كما يتضمن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري ،وتقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور بشكل سنوي ، هذا مع تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.

وأكدت، أن المصلحة تبذل كل الجهد لتقديم الدعم الفني والتقني المجاني، للانضمام للمنظومات الإلكترونية المختلفة، وتعمل أيضًا على  توفير أجهزة ونقاط بيع إلكترونية (POS) وخدمات استشارية مستمرة.

وشددت رشا عبدالعال، على أن الانضمام للنظام المبسط يمنح أصحاب المنشآت استقرارًا ضريبيًا يمكنهم من التخطيط طويل المدى لأعمالهم، مع الحفاظ على حقوقهم وتشجيعهم على التوسع، مؤكدة أن المصلحة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الفني والتوعوي لضمان استفادة المجتمع الضريبي من هذه التسهيلات.

