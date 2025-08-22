قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد الحرس الثوري الإيراني: ردنا على أي خطأ إسرائيلي سيكون سريعًا وحاسمًا
سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض
اشتباكات السليمانية .. بارزاني يدعو لوقف العنف ويحذر من التصعيد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
اشتباكات مسلحة في السليمانية وحريق بفندق عقب محاولة اعتقال زعيم الأكراد
مصدر عسكري إيراني يكشف عن تحركات غير مسبوقة لمواجهة إسرائيل
يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى
مجاعة غزة.. أول إعلان رسمي من جهة عالمية موثوقة يؤكد ما حذّر منه العالم
الترقب يخيم على سوق الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
آداب اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة.. تعرف عليها واغرسها فيهم
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصدر عسكري إيراني يكشف عن تحركات غير مسبوقة لمواجهة إسرائيل

حرب اسرائيل وايران
حرب اسرائيل وايران
أخبار العالم

كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن معلومات استخبارية مثيرة وردت على لسان مصدر عسكري إيراني بارز، تفيد بأن قيادة أركان الجيش الإيراني شرعت في تنفيذ تحضيرات غير مسبوقة لمواجهة يبدو أنها وشيكة مع إسرائيل، مع التلميح إلى استهداف قواعد أميركية في خارج الخليج.

المصدر الذي شغل مناصب عليا داخل القوات المسلحة وشهد الحرب الإيرانية–العراقية، وصف مستوى التعبئة الحالي بأنه يفوق بكثير ما شهده طوال سنوات النزاع، مستغربًا أن مثل هذه الحالة لم تحدث من قبل في سجله القتالي.

وأشار إلى أن رئيس الأركان الجديد، عبد الرحيم موسوي، اتبع مسارًا أكثر تشددًا من سلفه محمد باقري (الذي اغتالته إسرائيل)، حيث يرى أن الطريق الوحيد لردع إسرائيل هو التضحية بوقف الحرب وانتقاد الحلول الوسط، بل "ضربها بأقصى قوة ممكنة منذ اللحظة الأولى دون تردد"، لافتا إلى أن "وقف الحرب لا يتحقق إلا برفع مستوى المواجهة إلى أقصى حد".

ولدى استعراض التوجيهات العسكرية الحالية، أكّد المصدر أن "موسوي أصدر أوامر مباشرة للقوات المسلحة بالاستعداد لضرب وتدمير قواعد عسكرية في المنطقة سبق أن استخدمتها إسرائيل والولايات المتحدة في تنفيذ هجماتها ضد إيران"، موضحًا أن "حماية البلاد أصبحت تتقدم على أي اعتبارات دبلوماسية أو سياسية".

وأوضح المصدر امتلاك إيران معلومات استخباراتية موثقة تفيد بشن هجمات استخباراتية من قواعد في أذربيجان والعراق وقبرص، وأن قائد الأركان الجديد شدّد خلال لقائه مع كبار القادة العسكريين على أن إيران ستضرب هذه القواعد فور اندلاع المعركة، حتى لو أدى ذلك إلى قطع العلاقات مع تلك الدول، معتبراً أن حماية السيادة "تتطلب حظر أي وجود إسرائيلي على أراضيهم".

وفي سياق متصل، ذكر المصدر أن البحرية الإيرانية قد قصفت في إحدى الأدوار السابقة قاعدة العديد القطرية، التي تحتضن قوات أميركية، ردًا على هجوم أميركي على منشآت نووية إيرانية.

وأبرز التحدي الدماغي والاستراتيجي، وهو أن حجم إيران الجغرافي الشاسع يتطلب منظومات دفاعية ضخمة ومتقاطعة لتأمينها، على خلاف إسرائيل ذات المساحة الصغيرة التي تتيح سرعة الاستجابة والدفاع المرن.

أما حديثًا تقنيًا واقتصاديًا، فقد أشار المصدر إلى أن القوات المسلحة نجحت في تأمين أكثر من 1800 منصة إطلاق صواريخ، بينها 300 منصة لصواريخ بالستية ثقيلة بقدرة حمل تصل إلى 25 طنًا، وذلك بعد فقدان نصف عدد المنصات خلال المعارك الأخيرة. كما تم طلب تصنيع مئات الصواريخ الثقيلة بوزن 20 طنًا، يُمكن أن تدمر مدينة صغيرة أو مطارًا عسكريًا كاملًا بضربة واحدة.

وأنهى المصدر تصريحاته بالقول إن قادة الجيش وقوة الحرس الثوري باتوا يتبنون نهجًا عمليًا مستقلًا عن توجهات الحكومة والرئيس، معتمدين على خيار العمل العسكري كخيار أول، والاعتماد على الدبلوماسية كخيار ثانٍ أو لاحق، في ضوء ما يرون أنه تصاعد خطير في التهديدات المحيطة بإيران.

ايران استخبارات ايرانية الجيش الايراني اسرائيل حرب غزة حرب اسرائيل وايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

الثقب الاسود

غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث

ترشيحاتنا

الدواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟ .. أسعار الدواجن في الأسواق

الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تطلق مسابقة بحثية لدعم الشباب والباحثين في مجالات الأنشطة غير المصرفية

..

بدء التشغيل التجريبي للخزان الأوسطي لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحيط حدائق أكتوبر

بالصور

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد