مراسل القاهرة الإخبارية: التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا لا تعيق المفاوضات إن توفرت الإرادة
أهالي بني مجدول بالجيزة يتبرعون بأرض لبناء مدرسة ويناشدون المحافظ: سرعوا الخطوات قبل فوات الأوان
تطوير المطارات.. مصر تتحدث في الجمعية العامة للمجلس الدولي لمطارات أفريقيا بـ لوسكا
برلمانية: التحول الرقمي بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة
حماس: إعلان المجاعة في غزة شهادة دامغة على جرائم الاحتلال
داخل السيارة.. أفشة في أحدث ظهور على إنستجرام
ألمانيا تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في موقع معسكر بوخنفالد النازي
أول تعليق من بكين على رفض زيلينسكي مشاركة الصين في ضمان أمن أوكرانيا
وزير التعليم يدعو رئيس جامعة الأمم المتحدة بطوكيو لتأسيس فرع مصري
أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود
خطيب مسجد مصر: القرآن مليء بالآيات التي تدعو إلى إعمال العقل والتفكر.. فيديو
إحباط محاولة فرار جماعي من سجن الكلاسة في الحسكة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي

الاعمال
الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، عن تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، بإقليم محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية للقضاء على المناطق الساخنة حتى تستوعب أي زيادة للمياه خلال تلك الفترة من فصل الصيف.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من تطهير شبكات انحدار قرية الابطال التابعة لمركز القنطرة شرق، كما تم الانتهاء من منطقتي الاوقاف وايجكوا والتعاونيات ومساكن مبارك بمدينة المستقبل، وقرية نفيشه ومنطقة ابوعطوه وحي أول الإسماعيلية، ومنطقة حي السلام، والمحطة الجديدة، كما جاري تكثيف الاعمال في تطهير خطوط شبكات الانحدار " بالسويس، بورسعيد".

وقال رئيس شركة مياه وصرف صحي القناة، أن الهدف من تكثيف تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، خاصة في تلك الفترة من فصل الصيف، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إن أعمال تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة الشبكات، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، والمُخلفات والمواد الصلبة من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي، لافتا أن هناك مجموعات من الفرق تعمل علي مدار الساعة في أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جار الاستمرار أيضا في أعمال تطهير بيارات محطات رفع الصرف الصحي بمحافظات "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، لاستخراج الرواسب والمخلفات الصلبة، وذلك تزامنا مع أعمال وتطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة، وذلك لمنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع بشكل نهائي خلال فصل الصيف، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

