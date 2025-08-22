ميرهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها .. شاهد

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها صوره جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.







ظهرت ميرهان في الصور بإطلالة متميزة مرتدية كاش مايوه بالون الاسود ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.





كما اختارت ميريهان حسين أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا على ظهرها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.





أعمال ميريهان حسين

والجدير بالذكر أن ميريهان حسين، تشارك في عدة أعمال جديدة من بينها: فيلم الحارس، فيلم الغربان، ومسلسل أمير العوامري.