رغم رغبته في الرحيل.. تعليق مثير من مدرب نيوكاسل بشأن إيزاك

أبدى إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، تفاؤله بشأن مشاركة مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، مع الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، على الرغم من تأكيد الأخير بأن علاقته بالنادي لن تستمر.



وكسر إيزاك صمته بشأن استيائه من نيوكاسل ببيان عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام قائلًا إن النادي أخل بوعوده بشأن اتفاق يسمح له بالمغادرة وسط اهتمام من ليفربول، وأكد رغبته في الرحيل.



ورد نيوكاسل على غضب إيزاك بالقول إنه لم يلتزم أي مسؤول في النادي بالسماح للمهاجم بالمغادرة، وأنه لم يتلق عرضًا كافيًا من أي فريق آخر للاعب السويدي الدولي، ومن المنتظر أن يُغلق سوق الانتقالات في الأول من سبتمبر.



وفي تطور مفاجئ للأحداث، يستضيف فريق ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين، وأكد هاو إن إيزاك لن يشارك، ليغيب عن المباراة الثانية على التوالي بعد التعادل السلبي مع أستون فيلا في الجولة الافتتاحية من الدوري، ومع ذلك، لا يزال هاو يعتقد أن النادي قادر على حل خلافاته مع إيزاك.



وقال هاو في تصريحات عبر مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، والذي هيمنت عليه الأسئلة حول إيزاك: "إنه مرتبط بعقد معنا، وهو لاعبنا، أتمنى أن يلعب معنا ليلة الاثنين، لكنه لن يفعل، وهذا أمر مؤسف في الوقت الحالي، لكنني أرغب بشدة في رؤيته مرتديًا قميص نيوكاسل".



وأكد هاو أن رد نيوكاسل "مُبرر" على منشور إيزاك على مواقع التواصل الاجتماعي منتصف الأسبوع، مع أنه يُفضل إبقاء هذه الأمور سرية.



وأوضح أن إيزاك يواصل التدريب بعيدًا عن التشكيلة الأساسية، ولم يلتقِ اللاعبان هذا الأسبوع.



واختتم: "لا توجد أي مشاكل بيننا، بالطبع، الوضع صعب على كلا الجانبين، وهو بعيد كل البعد عن الوضع المثالي لكلا الطرفين".

بـ 23 هدفًا، احتل إيزاك المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز خلف محمد صلاح نجم ليفربول الموسم الماضي.