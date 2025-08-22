قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاسيميرو يدخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة بتوصية من بنزيما
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
العلماء يحذرون من عاصفة شمسية قوية تهدد الأرض.. ماذا يحدث؟
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الجامعة العربية: نؤيد بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم رغبته في الرحيل.. تعليق مثير من مدرب نيوكاسل بشأن إيزاك

إيزاك
إيزاك
القسم الرياضي

أبدى إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، تفاؤله بشأن مشاركة مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، مع الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، على الرغم من تأكيد الأخير بأن علاقته بالنادي لن تستمر.


وكسر إيزاك صمته بشأن استيائه من نيوكاسل ببيان عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام قائلًا إن النادي أخل بوعوده بشأن اتفاق يسمح له بالمغادرة وسط اهتمام من ليفربول، وأكد رغبته في الرحيل.


ورد نيوكاسل على غضب إيزاك بالقول إنه لم يلتزم أي مسؤول في النادي بالسماح للمهاجم بالمغادرة، وأنه لم يتلق عرضًا كافيًا من أي فريق آخر للاعب السويدي الدولي، ومن المنتظر أن يُغلق سوق الانتقالات في الأول من سبتمبر.


وفي تطور مفاجئ للأحداث، يستضيف فريق ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين، وأكد هاو إن إيزاك لن يشارك، ليغيب عن المباراة الثانية على التوالي بعد التعادل السلبي مع أستون فيلا في الجولة الافتتاحية من الدوري، ومع ذلك، لا يزال هاو يعتقد أن النادي قادر على حل خلافاته مع إيزاك.


وقال هاو في تصريحات عبر مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، والذي هيمنت عليه الأسئلة حول إيزاك: "إنه مرتبط بعقد معنا، وهو لاعبنا، أتمنى أن يلعب معنا ليلة الاثنين، لكنه لن يفعل، وهذا أمر مؤسف في الوقت الحالي، لكنني أرغب بشدة في رؤيته مرتديًا قميص نيوكاسل".


وأكد هاو أن رد نيوكاسل "مُبرر" على منشور إيزاك على مواقع التواصل الاجتماعي منتصف الأسبوع، مع أنه يُفضل إبقاء هذه الأمور سرية.


وأوضح أن إيزاك يواصل التدريب بعيدًا عن التشكيلة الأساسية، ولم يلتقِ اللاعبان هذا الأسبوع.


واختتم: "لا توجد أي مشاكل بيننا، بالطبع، الوضع صعب على كلا الجانبين، وهو بعيد كل البعد عن الوضع المثالي لكلا الطرفين".

بـ 23 هدفًا، احتل إيزاك المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز خلف محمد صلاح نجم ليفربول الموسم الماضي.

إيدي هاو نيوكاسل ألكسندر إيزاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

ترشيحاتنا

حاتم صلاح

حاتم صلاح يروج لمسلسل ابن النادي بطولة أحمد فهمي

صورة أرشيفية

بمشاركة 48 فنانا.. الثقافة تطلق الملتقى الأول للفنون التشكيلية بقصر الإبداع

منه فضالي

منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بالصور

التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل

تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه

لمواجهة الطقس الحار.. أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد