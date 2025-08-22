قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجزيرة يحسم قمة الشارقة بهدف نظيف في الدوري الإماراتي
إعلام إسرائيلي: 4 ألوية عسكرية تنفذ مناورة برية على أطراف مدينة غزة
3 انفجارات تهز إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي
فتح: نتنياهو يُطيل أمد الحرب للهروب من الاستحقاقات السياسية.. ويضحي بالأسرى
برلماني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان
العربي للدراسات: واشنطن تضغط لحماية إسرائيل من المساءلة أمام الجنائية الدولية
القصة الكاملة لـ"الثقب الأسود".. وكر تحت كوبري يتحول إلى بؤرة لتسول الأطفال وضبط 20 شخصًا
أنت مصدق نفسك .. منشور صادم من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
تشكيل باريس سان جيرمان أمام أنجيه في الدوري الفرنسي
بكري: لن نقبل أبدا التشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية تحت راية حرية الرأي
ذكرى وفاة الشيخ المراغي.. عالم رباني أفنى حياته لخدمة الدين وتطوير الأزهر
استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد فشله في فرض عقوبات ضد إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سعد لمجرد ينتهى من البروفات استعدادا لحفله المرتقب بالساحل الشمالي

سعد لمجرد
سعد لمجرد
سعيد فراج

انتهى المطرب المغربي سعد لمجرد من بروفات حفله المرتقب في الساحل الشمالي، والمقرر له اليوم بحضور جماهيري رفع لافتة كامل العدد قبل انطلاقه بساعات.

ظهر لمجرد خلال البروفات وهو ينفذ تدريباته الموسيقية والفنية بحماس وطاقة عالية، أظهر حرصه الكبير على تقديم عرض مميز لجمهوره، ورافقه في هذه التحضيرات المنتج تامر عبدالمنعم.

يأتي هذا الحفل بعد فترة من النشاطات الفنية التي قام بها لمجرد خلال الأشهر الماضية، حيث كانت آخر حفلاته في يوليو الماضي بالمغرب، حيث شهدت حضوراً جماهيرياً ضخماً وتفاعلًا كبيراً من محبيه. 

في هذا الحفل، تألق لمجرد بجلسة غنائية حافلة بألمع أغانيه التي أحبها الجمهور على مدار مشواره الفني.

إلى جانب ذلك، كانت آخر مشاركاته الغنائية التي لاقت نجاحاً ملحوظاً هي الدويتو الغنائي الذي جمعه بالمطربة بوسي، حيث أطلقا معاً أغنية بعنوان "الشقاوة". 

هذه الأغنية جاءت ضمن حملة ترويجية لفيلم "الشاطر" الذي يلعب بطولته النجم أمير كرارة. وحققت الأغنية صدى واسعاً بفضل كلماتها التي كتبها الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي أمين نبيل.

سعد لمجرد المطرب المغربي سعد لمجرد الساحل الشمالي أغاني سعد لمجرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

ترشيحاتنا

جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

أضخم تجمع لمدح النبي.. جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

الشيخ يسري عزام

بعد عودته للقاهرة.. يسري عزام يلقي خطبة الجمعة الأولى له بمسجد نوري خطاب

الدكتور يسري جبر

بمحبة النبي.. يسري جبر يوضح كيفية نقل الإيمان من العقل إلى القلب

بالصور

كنز طبيعى .. الصمغ العربي لصحة الأمعاء والكلي وفعالة للتخسيس

فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي

بعد خبر عودتهما من جديد.. إطلالات لافتة لشيرين وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخبار السيارات| أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW.. ومفاجأة من هيونداي وكيا في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

أول سيارة خارقة تعمل بالذكاء الاصطناعي.. شاهد

سيارات بالذكاء الاصطناعي
سيارات بالذكاء الاصطناعي
سيارات بالذكاء الاصطناعي

فيديو

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد