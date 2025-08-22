سعد لمجرد ينتهى من البروفات استعدادا لحفله المرتقب بالساحل الشمالي

انتهى المطرب المغربي سعد لمجرد من بروفات حفله المرتقب في الساحل الشمالي، والمقرر له اليوم بحضور جماهيري رفع لافتة كامل العدد قبل انطلاقه بساعات.

ظهر لمجرد خلال البروفات وهو ينفذ تدريباته الموسيقية والفنية بحماس وطاقة عالية، أظهر حرصه الكبير على تقديم عرض مميز لجمهوره، ورافقه في هذه التحضيرات المنتج تامر عبدالمنعم.

يأتي هذا الحفل بعد فترة من النشاطات الفنية التي قام بها لمجرد خلال الأشهر الماضية، حيث كانت آخر حفلاته في يوليو الماضي بالمغرب، حيث شهدت حضوراً جماهيرياً ضخماً وتفاعلًا كبيراً من محبيه.

في هذا الحفل، تألق لمجرد بجلسة غنائية حافلة بألمع أغانيه التي أحبها الجمهور على مدار مشواره الفني.

إلى جانب ذلك، كانت آخر مشاركاته الغنائية التي لاقت نجاحاً ملحوظاً هي الدويتو الغنائي الذي جمعه بالمطربة بوسي، حيث أطلقا معاً أغنية بعنوان "الشقاوة".

هذه الأغنية جاءت ضمن حملة ترويجية لفيلم "الشاطر" الذي يلعب بطولته النجم أمير كرارة. وحققت الأغنية صدى واسعاً بفضل كلماتها التي كتبها الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي أمين نبيل.