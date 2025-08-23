البرازيل.. سجن برلمانية 5 سنوات و3 أشهر لاعتدائها على رجل



أصدرت المحكمة العليا البرازيلية حكما بسجن النائبة كارلا زامبيللي 5 سنوات و3 أشهر لاعتدائها المسلح على رجل في ساو باولو.

ووفق تقارير إعلامية ؛ فقد أثار القرار جدلاً واسعاً حول تصعيد الخطاب العنيف في الساحة السياسية.

وفي سياق أخر ؛ شهدت عدة مدن في البرازيل، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، احتجاجا على محاكمته بتهمة محاولة الانقلاب بعد خسارته في انتخابات 2022.

وشملت الاحتجاجات مدنا كبرى مثل ريو دي جانيرو، ساو باولو، والعاصمة برازيليا، حيث ارتدى المتظاهرون قمصانا بألوان العلم الوطني، وحمل البعض لافتات كتب عليها "شكرا ترامب"، في إشارة إلى دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف السياسي لبولسونارو.