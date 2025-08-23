قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
اليوم.. فتح باب التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
هل من ينام عن صلاة الفجر منافق؟.. الإفتاء تجيب
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم
تنظيم داعش ..هجوم إرهابي في دير الزور بسوريا
سعد لمجرد يشعل العلمين الجديدة بحضور كامل العدد و"لوك محير"| شاهد
طقس السعودية اليوم ..أمطار رعدية غزيرة تضرب عدة مناطق بالمملكة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة
أخبار العالم

البرازيل.. سجن برلمانية 5 سنوات و3 أشهر لاعتدائها على رجل

البرازيل
البرازيل
محمود نوفل


أصدرت  المحكمة العليا البرازيلية حكما بسجن النائبة كارلا زامبيللي 5 سنوات و3 أشهر لاعتدائها المسلح على رجل في ساو باولو.

ووفق تقارير إعلامية ؛ فقد أثار القرار  جدلاً واسعاً حول تصعيد الخطاب العنيف في الساحة السياسية.

وفي سياق أخر ؛ شهدت عدة مدن في البرازيل، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، احتجاجا على محاكمته بتهمة محاولة الانقلاب بعد خسارته في انتخابات 2022.

وشملت الاحتجاجات مدنا كبرى مثل ريو دي جانيرو، ساو باولو، والعاصمة برازيليا، حيث ارتدى المتظاهرون قمصانا بألوان العلم الوطني، وحمل البعض لافتات كتب عليها "شكرا ترامب"، في إشارة إلى دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف السياسي لبولسونارو.

المحكمة العليا البرازيل إعتداء مسلح الرئيس البرازيلي النائبة كارلا زامبيللي ساوباولو

