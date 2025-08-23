قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عميد هندسة كفر الشيخ يستقبل لجنة لتقييم برامج الجامعة الأهلية

عميد هندسة كفر الشيخ
عميد هندسة كفر الشيخ
محمود زيدان

استقبل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، لجنة المجلس الأعلى للجامعات المختصة بتقييم جاهزية كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ الأهلية؛ استعدادًا لانطلاق الدراسة في برامج كلية الهندسة - جامعة كفر الشيخ الأهلية:

 وتشمل البرامج: برنامج هندسة نظم الذكاء الاصطناعي، برنامج هندسة الروبوتات والأتمتة الصناعية، برنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، برنامج الهندسة الإنشائية، برنامج العمارة بالتكنولوجيا الرقمية، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026.

وعقب الاستقبال، عُقد اجتماع مع لجنة المجلس الأعلى للجامعات المختصة، بحضور الوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية، ومدير وحدة ضمان الجودة، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، لتقييم جاهزية كليات جامعة كفر الشيخ الأهلية لبدء الدراسة، وتحديد الأعداد المقرر قبولها سنويًا، والتي ترأستها الأستاذة الدكتورة نانسي عباس الحفناوي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا.

وعقب الاجتماع، قامت اللجنة بجولة تفقدية بكلية الهندسة ومبنى الورش وقاعات التدريس، والمعامل البحثية، والمراكز المتخصصة، إضافة إلى البنية التحتية والخدمات الطلابية، بهدف الوقوف على مدى جاهزية الجامعة لاستقبال الطلاب، بما يواكب متطلبات العملية التعليمية الحديثة.

وأكد عميد الكلية، أن زيارة اللجنة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الأهلية على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الجامعات الجديدة، وضمان جاهزيتها لتقديم خدمة تعليمية متميزة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ومن جانبها، أشادت لجنة المجلس الأعلى للجامعات خلال جولتها بما لمسته من جاهزية واضحة للجامعة والكلية على المستويين الأكاديمي والإداري، معربة عن تقديرها لحجم الجهود المبذولة في تجهيز البنية التحتية وتوفير معامل حديثة وقاعات دراسية متطورة، بما يعكس رؤية الجامعة في توفير بيئة تعليمية متميزة. 

وأكدت اللجنة أن ما تم إنجازه بجامعة كفر الشيخ الأهلية يعكس التزامًا جادًا من إدارتها في تحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبما يضمن انطلاقة قوية مع بداية الدراسة في العام الجامعي الجديد 2025/ 2026م.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ هندسة كفر الشيخ الجامعات الأهلية

