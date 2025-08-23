قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي
المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
وزير التعليم بجامعة اليابان: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مستقبل الطلاب
محافظ الجيزة: تعامل فوري مع أي متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-8-2025
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشروعات اقتصادية.. تفاصيل لقاء وزيرا الإنتاج الحربي والبترول لتعزيز التعاون

وزيرا "الإنتاج الحربي" و"البترول"
وزيرا "الإنتاج الحربي" و"البترول"
كريم الخطيب

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بوزير البترول، مشيرًا إلى التعاون بين الوزارتين في عدة مجالات على رأسها إنتاج عدادات الغاز مسبقة الدفع، في إطار مساعي الحفاظ على موارد الدولة ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الغاز بين المواطنين، موضحًا أن هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي.

وثمّن وزير الدولة للإنتاج الحربي الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة البترول في تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعي من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر والعمل على تعديل مزيج الطاقة وتحقيق أقصى قيمة مضافة ممكنة من الثروات الطبيعية، مؤكدًا أن التعاون المشترك مع وزارة البترول يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات في إطار المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين، وذلك بالاستفادة بما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من خبرات بشرية وإمكانيات فنية وتكنولوجية وتصنيعية.

 وأشار  إلى التعاون القائم بين " الإنتاج الحربى " و " البترول " لتحويل الأوتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار ،  فى إطار العقد الموقع بين وزارات ( الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والبترول والثروة المعدنية والمالية وهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية ) والذى بمقتضاه سيتم تحويل عدد ( 2262 ) أوتوبيس من خلال (6 ) مراحل كل مرحلة ( 377 ) أوتوبيس حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بالكامل وجارى تنفيذ المرحلة الثانية والتى ستنتهى فى ديسمبر 2025، مؤكدًا حرص الجهات التابعة للوزارة على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه، وجّه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر للوزير "محمد صلاح" علي حُسن الإستقبال، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والتكامل الدائم مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المجالات بالإستعانة بالإمكانيات والموارد المتاحة بشركاتها ووحداتها التابعة، مما يساهم في تفعيل خطة وزارة البترول لتطوير أدائها وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن المصري ويحقق الصالح العام.

وأكد "بدوي"  أن وزارة البترول حريصة على تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لتنفيذ مشروعات ذات أبعاد اقتصادية تعود بالنفع على المواطن المصري، خاصةً في ظل ما تتميز به شركات الإنتاج الحربي التابعة من كفاءة ودقة فيما تقوم بتصنيعه من منتجات وحرصها على تسليم المشروعات المنوطة بتنفيذها في التوقيتات المحددة، معربًا عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على أهمية المتابعة الدورية لمستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين، والعمل على تذليل أى عقبات قد تطرأ خلال عملية تنفيذ مشروعات التعاون المشترك.

الإنتاج الحربي البترول الوزير محمد صلاح المشروعات وزير الدولة للإنتاج الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

%72 من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب والتفاوض لإعادة المحتجزين

صورة أرشيفية

خبير سياحي: طفرة غير مسبوقة في الاشغالات الفندقية قبل الموسم الشتوي

صورة أرشيفية

استشاري جراحة الأورام بمعهد ناصر يكشف عن تفاصيل التعامل مع ورم وزنه 40 كجم في بطن سبدة

بالصور

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

قوام رشيق.. شيماء سيف تستعرض جمالها بفستان أنيق

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد