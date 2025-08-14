قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: واشنطن أخطر من دول العالم الثالث ومسؤوليها يزورون إحصاءات الجريمة
العراف في قبضة الداخلية| نصاب وليس مصريا.. ما القصة؟
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
إعلام عبري: ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل
بلاغ للنائب العام ضد تطبيق «فرح الكردي» و«أم خالد» للزواج والتعارف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإنتاج الحربي: نعمل على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية

المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للانتاج الحربي
المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للانتاج الحربي
كريم الخطيب

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن المشاركة بمنتجاتها المدنية التي تخدم نظم الإضاءة الحديثة، في المعرض الدولى السابع لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة والديكورية والمكونات الإلكترونية، و المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 14 إلى 16 من شهر أغسطس الجاري، و ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين. 

تكنولوجيات التصنيع ونظم الإضاءة الحديثة

أوضح محمد صقر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، أن الهدف من إقامة المعرض هو عرض ما توصلت إليه الشركات التابعة للوزارة من تكنولوجيات التصنيع ونظم الإضاءة الحديثة طبقا لمتطلبات السوق، بالإضافة إلى عرض منتجات تلبي احتياجات المواطن وتعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.


وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية و أسعار تنافسية، و ذلك إلى جانب مهمتها الرئيسية وهي تلبية متطلبات القوات المسلحة و الشرطة من الآلات و المعدات والأسلحة و الذخائر، حيث تشارك بالمعرض العديد من شركات الإنتاج الحربي، و هي شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمنتجات (كابلات هوائية – كابلات معزولة – مقاطع نحاس – مقاطع ألمونيوم – مكبوسات – رقائق ألمونيوم – لفات نحاس)، و شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بـ (لمبات قدرات مختلفة و كاشافات)، حيث سيشهد المعرض حضور كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والإضاءة الحديثة.


وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين لزيارة المعرض، حيث انها تعد فرصة للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الوزارة  من المنتجات المدنية.

وزارة الإنتاج الحربي تكنولوجيا الليد الإضاءة الحديثة المنتجات المدنية تكنولوجيا الطاقة النظيفة الإنتاج الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

تقليل الاغتراب 2025

قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية العامة

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة السبت.. التعليم: لا تغيير في مواصفات الأسئلة وأرقام الجلوس.. وخبير تربوي يقدم نصائح للطلاب

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا أولوجيوس رئيس "الدير الأبيض"

الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة

نهضة للعذراء ورسامة شمامسة بكنيسة الثلاث مقارات القديسين بوادي النطرون

بالصور

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحركات سريعة.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد