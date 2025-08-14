الإنتاج الحربي: نعمل على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن المشاركة بمنتجاتها المدنية التي تخدم نظم الإضاءة الحديثة، في المعرض الدولى السابع لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة والديكورية والمكونات الإلكترونية، و المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 14 إلى 16 من شهر أغسطس الجاري، و ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين.

تكنولوجيات التصنيع ونظم الإضاءة الحديثة

أوضح محمد صقر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، أن الهدف من إقامة المعرض هو عرض ما توصلت إليه الشركات التابعة للوزارة من تكنولوجيات التصنيع ونظم الإضاءة الحديثة طبقا لمتطلبات السوق، بالإضافة إلى عرض منتجات تلبي احتياجات المواطن وتعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.



وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية و أسعار تنافسية، و ذلك إلى جانب مهمتها الرئيسية وهي تلبية متطلبات القوات المسلحة و الشرطة من الآلات و المعدات والأسلحة و الذخائر، حيث تشارك بالمعرض العديد من شركات الإنتاج الحربي، و هي شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمنتجات (كابلات هوائية – كابلات معزولة – مقاطع نحاس – مقاطع ألمونيوم – مكبوسات – رقائق ألمونيوم – لفات نحاس)، و شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بـ (لمبات قدرات مختلفة و كاشافات)، حيث سيشهد المعرض حضور كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والإضاءة الحديثة.



وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين لزيارة المعرض، حيث انها تعد فرصة للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الوزارة من المنتجات المدنية.